Martyna Gliwińska podczas relacji na InstaStories bardzo wymownie skomentowała ostatnie wyznanie Zuzanny Pactwy! Nowa partnerka Jarosława Bieniuka zaledwie kilka tygodni temu, podczas Q&A (pytania i odpowiedzi) zdradziła, czy chciałaby mieć dzieci. Zuzanna Pactwa napisała wówczas, że kiedyś chciałaby zostać mamą, ale "pod warunkiem, że jest to wspólna i przemyślana decyzja". Teraz Martyna Gliwińska zdradziła, czy zabolały ją słowa nowej partnerki Jarosława Bieniuka! Martyna Gliwińska o wyznaniu partnerki Jarosława Bieniuka Martyna Gliwińska przez kilka lat tworzyła szczęśliwy związek z Jarosławem Bieniukiem, jednak ich relacja zakończyła się tuż po tym, jak okazało się, że para będzie miała dziecko. Wszystko wskazywało wówczas, że para rozstała się w chłodnych relacjach. Dziś wydaje się, że obecnie najważniejsze jest dla nich dobro i spokój ich synka, Kazimierza. Kilka miesięcy temu Martyna Gliwińska pokazała, że zaprosiła byłego partnera, jego dzieci i nową miłość na pierwsze urodziny małego Kazika. Wydawało się wtedy, że była i obecna partnerka Jarosława Bieniuka nie mają do siebie żalu, ani pretensji. Zobacz także: Syn Jarosława Bieniuka jeździ nietypowym wózkiem! Nawet Anna Lewandowska nie odważyła się na ten model Teraz jednak można odnieść inne wrażenie. Czy między Martyną Gliwińską a Zuzanną Pactwą, z którą spotyka się Jarosław Bieniuk, pojawiły się negatywne emocje? Kilka tygodni temu, nowa partnerka Bieniuka, odpowiedziała na pytanie internautów, czy chciałaby mieć dzieci. Zuzanna Pactwa wyznała wówczas, że tak, ale... Kiedyś tak, ale pod warunkiem, że jest to wspólna i przemyślana decyzja - napisała wtedy modelka. Teraz do tych słów odniosła się Martyna Gliwińska!...