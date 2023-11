Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" długo ukrywała, że w jej życiu pojawił się ktoś wyjątkowy. Sylwia Bomba i Grzegorz Collins ogłosili, że są parą, gdy pojawili się razem na gali. Od tego czasu można byłoby wnioskować, że ich relacja kwitnie. Ostatnio para zorganizowała transmisje na żywo na Instagramie, na której internauci zadawali im pytania. Jedno z nich dotyczyło ich konfliktów. No i się zaczęło.

Sylwia Bomba i Grzegorz Collins przechodzą kryzys? Opowiedzieli o swojej relacji

Sylwia Bomba i Grzegorz Collins sami przyznali, że są "największym coming out'em tego roku". Plotki o ich związku krążyły już od jakiegoś czasu, ale para dopiero niedawno postanowiła przyznać się, co tak naprawdę ich łączy. Zakochani pojawili się razem na gali "Gwiazdy Dobroczynności", na której wszystko stało się jasne. Od tego czasu chętnie chwalą się swoim szczęście na Instagramie, a ostatnio Sylwia Bomba pokazała uroczą rozmowę jej córki i jej nowego partnera. Grzegorz Collins poznał również rodzinę celebrytki i można byłoby się spodziewać, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Jednak słowa przedsiębiorcy na ich ostatnim wspólnym live'a bardzo zaskoczyły.

Sylwia Bomba jest bardzo aktywna na swoim Instagramie, na którym często pokazuje to, co u niej słychać i odpowiada na pytania internautów. Ostatnio razem z Grzegorzem Collinsem zorganizowali transmisje na żywo na jej profilu. Jeden z internautów postanowił zapytać ich o to, jak radzą sobie z konfliktami w ich związku. Para zaczęła sobie dogryzać, a celebrytka wyznała, że ma nadzieje, że w końcu się pokłócą. Partner gwiazdy żartobliwe odbił piłeczkę.

To zmierza ku końcowi — zażartował Grzegorz Collins podczas transmisji na żywo.

Wygląda na to, że para ma spory dystans do siebie i chętnie żartują sobie na wszelkie tematy. A wy co sądzicie o związku Sylwii Bomby i Grzegorza Collinsa? Kibicujecie im?