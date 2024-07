Anna Dereszowska wycofała się nieco z życia publicznego w ostatnim czasie. Aktorka skupiła się na pracy i niedawno świętowała premierę swojego nowego spektaklu "Czechow żartuje", w którym pokazuje się z zupełnie innej strony niż dotychczas. Przy okazji premier gwiazda udzieliła też kilku wywiadów, gdzie m.in. skomentowała swoje zarobki. Przypomnijmy: "Nie narzekam na swoje zarobki"

Wiele kontrowersji wzbudza też życie prywatne Dereszowskiej, która niedawno rozstała się z Piotrem Grabowskim. Para ma razem dziecko, ale nie komentowała dotąd doniesień na swój temat. W najnowszym wywiadzie dla "Party" Anna ostro zaznacza, że nie daje przyzwolenia na ingerencję w jej życie prywatne, choć jednocześnie przyznaje, że zdarzało się jej w przeszłości popełniać błędy. Aktorka żałuje m.in. wspólnej okładki z byłym partnerem.



Nie daję przyzwolenia na to, żeby wchodzić z buciorami w moje życie prywatne i rozkładać je na czynniki pierwsze. Gdy jestem w pracy, to jestem osobą publiczną, ale nie jestem politykiem, tylko aktorką. Moje życie nie musi być nieskazitelne, pozbawione potknięć i błędów. Każdego dnia staram się być dobrym człowiekiem. Raz postąpiłam fatalnie, bo razem z Piotrem dałam się namówić na wspólną sesję okładkową. Wszystkim moim młodszym znajomym, którzy wchodzą do zawodu, mówię, żeby w życiu nie godzili się na coś takiego - przestrzega.