Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki byli razem od 2018 roku, a w tym czasie ich związek przechodził wzloty i upadki. Aktor jakiś czas temu podjął decyzję na temat wyjazdu do Stanów Zjednoczonych i wygląda na to, że to właśnie to przelało czarę goryczy. W połowie czerwca aktorka przekazała, że pojawiające od jakiegoś czasu spekulacje są prawdą i jej związek z Nikodemem to już przeszłość. W rozmowie z nami szczerze odpowiedziała na pytanie o Nikodema.

Julia Wieniawa pierwszy raz tak szczerze o Nikodemie Rozbickim

Julia Wieniawa jest jedną z najpopularniejszych celebrytek w polskim show-biznesie, więc nic dziwnego, że jej życie budzi ogromne zainteresowanie mediów. 25-latka na swoim koncie ma już kilka publicznych związków, które zakończyły się rozstaniem. Aktorka związana była m.in. z Antonim Królikowski i Aleksandrem Baronem. Ostatnio również zakończyła swój kilkuletni związek z Nikodemem Rozbickim. W rozmowie z Party.pl zapytana, o to czy przyjaźń po miłości może istnieć, nie wahała się z odpowiedzią.

Do tej pory nie istniała, ale akurat w tym przypadku, myślę, że może istnieć - powiedziała szczerze Julia, odnosząc się do swoich poprzednich związków.

Julia Wieniawa podkreśliła, że z Nikodemem Rozbickim jest inaczej. Jak przyznała, "kontakt się jednak zawsze urywa, bo musi". Co jeszcze miała do przekazania? Koniecznie zobaczcie nasze wideo!

