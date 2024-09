Michał Wiśniewski i Mandaryna mają ze sobą dwójkę dzieci- Fabienne i Xaviera. Dziewczyna ostatni czas spędziła ze swoją mamą na nagraniach do "Azji Express", a Xavier wraz ze swoją ukochaną zajęli się muzyką. Teraz na kanapie "Pytania na śniadanie" po raz pierwszy udzielili wspólnego wywiadu i opowiedzieli o swojej karierze muzycznej, ale również zdradzili "smaczki" ze swojego życia prywatnego.

Xavier Wiśniewski i Weronika Fabijańska o premierze singla

Michał Wiśniewski i Mandaryna już dawno się rozstali i każde z nich poszło w swoją stronę, jednak na zawsze będą łączyć ich dzieci- Xavier i Fabienne. O dzieciach Wiśniewskiego nie mówiło się zbyt wiele, aż do teraz. Fabienne wraz ze swoją mamą uczestniczą właśnie w programie "Azja Express", który emitowany jest na antenie TVN. Natomiast Xavier rozwija swoją karierę muzyczną. Ponad dwa lata temu media obiegła informacja, że Xavier Wiśniewski jest w związku z siostrą Sebastiana Fabijańskiego- Weroniką. Teraz okazje się, że para łączy swoje życie prywatne z tym zawodowym, o czym opowiedzieli na kanapie "Pytania na śniadanie".

To pierwszy taki wywiad w ich życiu. Xavier Wiśniewski i Weronika Fabijańska opowiedzieli w dzisiejszym wydaniu śniadaniówki o premierze swojego singla "Plan". Okazało się, że teledysk wyreżyserowała siostra Fabijańskiego, a jej ukochany był odpowiedzialny za wokal. Xavier wyznał, że piosenka nosi tytuł "Plan", jednak jego idea to brak planu na życie. Chłopak starał się ułożyć swoją przyszłość, jednak uznał, że to spontaniczne decyzje piszą historię jego życia.

Dodatkowo, Xavier i Weronika wyznali, czy w życiu prywatnym są o siebie zazdrośni.

Zdarzają się takie momenty, ale jesteśmy naprawdę fantastycznym teamem wszędzie - mówił Xavier.

Utworu "Plan" możecie posłuchać na platformie YouTube.

Niedawno, przed naszą kamerą Fabienne Wiśniewska wyjawiła, co sądzi o kolejnych związkach swojego taty. Okazuje się, że dziewczyna stawia jedynie na szczęście swoich rodziców.

Wydaje mi się, że idziemy przez życie jakąś drogą, która stawia na niej ludzi - niektórzy przychodzą, niektórzy odchodzą. Ja chcę, żeby mama była szczęśliwa, chcę, żeby mój tata był szczęśliwy. (...) Jeżeli są w relacjach, które im to umożliwiają, to super

Podoba Wam się singiel Xaviera i Weroniki?

