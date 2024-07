Radosław Majdan odniósł się do pogłosek o ciąży swojej żony. Plotki o tym, że Małgorzata Rozenek-Majdan może być w ciąży, pojawiły się po zdjęciach z 20-lecia magazynu "VIVA!". Mogła to sugerować stylizacja prowadzącej "Projekt Lady" - w błękitnej sukni od Marlu Małgorzata Rozenek wyglądała tak, jakby chciała coś zamaskować. Ale spekulacje szybko i zdecydowanie przeciął menadżer gwiazdy.

Radek Majdan o ciąży Małgorzaty Rozenek

Teraz do pogłosek odniósł się mąż Małgosi - Radosław Majdan. Oboje nie ukrywali wcześniej, że wspólne dziecko jest jednym z ich marzeń. Czyżby nadszedł ten moment?

Jeżeli ktoś naprawdę chce zasięgnąć informacji, to może wejść na profil społecznościowy mojej żony. Pokazuje tam zdjęcie z siłowni, na którym ma płaski brzuch, więc o ciąży nie może być mowy - tłumaczył piłkarz dziennikarzowi portalu przeambitni.

Jego zdaniem, podczas imprezy zawiał wiatr i sukienka ułożyła się w taki, a nie inny sposób. A to wywołało lawinę spekulacji i publikacji. Do tego stopnia, że dzwonili do niego znajomi z gratulacjami. Ale to nie wszystko! Pretensje miała do niego własna mama!

Moja mama dzwoni z pretensją czemu nie dowiedziała się o tym pierwsza - mówi Majdan dziennikarzowi portalu.

Jednak z rozmowy wynika, że raczej nie ma do nikogo pretensji. Co więcej, ma nadzieję, że kiedyś tak się stanie! Czego jemu i Małgosi życzymy.

