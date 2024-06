Małgosia Rozenek wie, jak zwrócić na siebie uwagę. W sobotę razem z mężem zagościła na balu charytatywnym organizowanym przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę. Majdanowie wybrali na tę okoliczność niezwykłe stroje, a szczególnie wzrok przykuwał... statek na głowie prezenterki! Sami spójrzcie.

Małgorzata Rozenek ze statkiem na głowie bryluje na balu

W rodzimym show-biznesie Małgorzata Rozenek króluje już od lat, parając się wieloma różnymi zajęciami. Zaczynała od bycia "Perfekcyjną panią domu", gospodynią "Projektu Lady", przeszła przez współprowadzenie "Dzień Dobry TVN" i dotarła aż do własnego programu "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz".

Oprócz tego jednak obecnie niewiele mamy okazji, by zobaczyć Małgosię na szklanym ekranie. Mimo wszystko nie oznacza to, że jej kariera spowolniła, bowiem jej grafik wciąż jest pełen zajętości. 8 czerwca chociażby razem z ukochanym mężem pojawiła się na balu charytatywnym organizowanym przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę "Top Charity 2024". Tegorocznym motywem przewodnim jest orient w baroku, co Małgosia i Radosław świetnie odwzorowali w swoich stylizacjach.

Trzeba przyznać, że już na wejściu trudno było od nich oderwać wzrok i przyćmili nawet samych gospodarzy! Radek wybrał na tę okoliczność srebrny, błyszczący garnitur z charakterystycznymi elementami orientu oraz czarną koszulę, a do tego muchę i lakierowane pantofle. Małgosia z kolei pojawiła się w bufiastej, wielowarstwowej sukni sukni z błękitnymi akcentami oraz nakryciu przypominającym kimono. Do tego dobrała złotą biżuterię, a jako nakrycie głowy... statek!

Małgorzata Rozenek na balu Instagram@m_rozenek

Strój Małgorzaty Rozenek podzielił internautów - jedni są nim zachwyceni, a inni wręcz przeciwnie!

No już nie wiadomo, co wymyślać. Słabo to wygląda

Cieszę się, że jest możliwość pokazania się w niecodziennym stroju i mieć w sobie totalny luz. Super pomysł

Bajecznie wyglądacie

Cos się chciało, ale nie wyszło. Przerost formy nad treścią

Jak bajkowo. Super

A co wy o tym myślicie?

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan na balu Instagram@m_rozenek