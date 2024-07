Prezydent Donald Trump opuścił Polskę z symbolicznymi prezentami. Prezydent USA gościł w Polsce przez szesnaście godzin. Jego wizyta, w czasie której towarzyszyła mu żona Melania Trump oraz córka Ivanka Trump razem z mężem, wzbudziła ogromne zainteresowanie. Spotkania przebiegały w niezwykle sympatycznej atmosferze, a na pożegnanie Donald Trump otrzymał podarunki, które będą mu przypominać o Polsce. Jak informuje "Fakt", prezydent Stanów Zjednoczonych otrzymał od prezydenta Polski, Andrzeja Dudy, aż trzy prezenty. Jakie?

Prezenty dla Donalda Trumpa

Prezydent Stanów Zjednoczonych w czasie wizyty w Polsce otrzymał pamiątkowe prezenty w postaci kompletu porcelany oraz szachów. Jednak to nie wszystko! Donald Trump otrzymał również inny, bardziej osobisty prezent. Prezydent USA dostał również kolekcję zdjęć z czasów swojej młodości. Wykonał je słynny polski fotograf Czesław Czapliński, który dzieli życie pomiędzy Warszawę i Nowy Jork. Fotografuje znane osobistości świata polityki, kultury i show-biznesu. Zdjęcia polskiego fotografa publikowały m.in. takie tytułu jak "Time", "Vanity Fair", "The New York Times" i inne.

Donald Trump został obdarowany przez prezydenta Polski symbolicznymi prezentami.

Jesteśmy przekonani, że album ze zdjęciami z młodości, szczególnie przypadł go gustu Donaldowi Trumpowi.