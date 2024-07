1 z 5

Donald Trump i Melania Trump odlecieli już z Polski. Ale zanim to się stało, jeszcze przed przemówieniem Melanii i Donalda, Agata Duda zaliczyła... No właśnie: jedni mówią o wpadce inni - gratulują jej gestu. Nasza pierwsza dama nie podała bowiem ręki prezydentowi Stanów Zjednoczonych! Donald Trump wyciągnął do niej dłoń, a w tym momencie Agata Duda... Zresztą zobaczcie sami:

Wygląda na to, że Agata Duda nie zauważyła, że Donald Trump wyciągnął do niej rękę i w tym momencie przywitała się z Melanią Trump, ale mina prezydenta USA jest bezcenna.

Chwilę później Agata Duda uścisnęła dłoń prezydentowi USA. Uważacie, że to rażąca wpadka, śmieszna sytuacja, a może znaczący gest - najpierw przywitała się z kobietą?

