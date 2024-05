Z pewnością dobór gwiazd do ostatniej edycji "Tańca z gwiazdami" był strzałem w dziesiątkę. Teraz produkcja ma jeszcze wyżej postawioną poprzeczkę! Podobno Edward Miszczak chciałby ściągnąć Macieja Kurzajewskiego do programu. Czy to oznacza, że dni Marcina Hakiela w show są policzone? Wszystko stało się jasne.

Bez wątpienia widzowie długo nie zapomną 14. edycji "Tańca z gwiazdami", którą wygrali Anita Sokołowska i Jacek Jeschke. Znane nazwiska ze świata show-biznesu i skandal z udziałem Dagmary Kaźmierskiej sprawił, że będzie ciężko przebić tę edycję. Jednak Edward Miszczak się nie podaje i podobno pracuje nad tym, żeby ponownie dostarczyć widzom niezapomnianych emocji.

Jak dowiedział się Plotek, produkcja walczy o to, żeby na parkiecie pojawił się Maciej Kurzajewski. Jak wiadomo, w tanecznym show jako tancerz występuje również Marcin Hakiel, który jest byłym mężem Katarzyny Cichopek, która obecnie jest w związku z dziennikarzem. Czy to oznacza, że obaj panowie wystąpią w tym samym programie? Ponoć wszystko jest już jasne.

Okazuje się, że jeżeli Maciej Kurzajewski zdecydowałby się na udział w "Tańcach z gwiazdami" na parkiecie miałoby zabraknąć Marcina Hakiela. Jesteście zaskoczeni takim obrotem spraw?

Po zwolnieniu z "Pytania na śniadanie" razem z innymi prowadzącymi Maciej Kurzajewski ma teraz sporo wolnego czasu. Były prowadzący śniadaniówkę prowadzi podcast u boku swojej ukochanej, ale czy zdecyduje się na udział w kolejnej edycji tanecznego show? Iwona Pavlović z chęcią zobaczyłaby go na parkiecie.

Zapraszamy go bardzo serdecznie. Nie wiem tylko, czy Maciek by się zgodził, bo z tego, co widzę, to panowie uciekają trochę od tańca, a wcale niepotrzebnie. Uważam, że on mógłby się sprawdzić, bo jest wysportowanym mężczyzną. Byłoby ciekawie. Tym bardziej że Kasia już tańczyła i teraz mogłaby przyjść kolej na niego. Kasia mogłaby mu dawać wskazówki i nawet po cichu trenować w domu

— powiedziała Iwona Pavlović w rozmowie z ''Faktem''.