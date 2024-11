Dosłownie parę godzin temu odbyły się wybory w USA, ale emocje nadal nie opadają. Walka o prezydenturę rozegrała się pomiędzy Kamalą Harris a Donaldem Trumpem. Fox News prognozuje, że Donald Trump pokona Kamalę Harris i zostanie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Były prezydent Donald J. Trump zbliża się do prezydentury wielkimi krokami, nie dając szans rywalce. Zdobył kluczowe pola bitewne w Pensylwanii, Georgii i Karolinie Północnej.

Reklama

Syn Donalda Trumpa zagłosował na ojca

Jeżeli Trump wygra, będzie pierwszym prezydentem, który będzie sprawował urząd przez dwie kadencje nienastępujące po sobie od czasów Grovera Clevelanda w 1892 r. Ostatnimi czasy nie często można było zobaczyć bliskich Trumpa u jego boku. W szczególności żona Melania nie była widywana u boku męża, przez co narodziło się wiele plotek i spekulacji o tym, czy aby na pewno para jest razem. Wczorajszy dzień potwierdził, że Melania i Donald są nadal razem, a rodzina bardzo wspiera polityka i jest z nim na dobre i na złe.

Chcę wam wszystkim bardzo podziękować. To wspaniałe. To nasi przyjaciele. Mamy tysiące przyjaciół w tym niesamowitym ruchu. To ruch, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział. (...) Uważam, że to największy ruch polityczny wszech czasów - powiedział Donald Trump podczas porannego wystąpienia na uroczystości zwycięstwa w West Palm Beach na Florydzie.

Trump stwierdził, że nadchodzi „złoty wiek Ameryki” i podziękował swoim zwolennikom za ponowne wybranie go. Na profilu na X Melania Trump pojawiło się zdjęcie syna, który pierwszy raz w swoim życiu zagłosował w wyborach. Barron to student pierwszego roku na Uniwersytecie Nowojorskim. Wybór 18-letniego syna był oczywisty, co potwierdziła matka dziecka, pisząc:

'Zagłosowałem po raz pierwszy – na swojego tatę!'

Zobacz także: Melania Trump drży po zamachu na Donalda Trumpa. "Na krawędzi druzgocącej zmiany"

JIM WATSON/AFP/East News

Kim jest Barron Trump?

Barron Trump to najmłodszy syn Donalda Trumpa i Melanie Trump. Niedawno Donald Trump wystąpił w podcaście "PDB", gdzie omawiał różne tematy dotyczące swojej kampanii politycznej. Zapytany o najmłodszego syna i jego doświadczenia z kobietami, Trump powiedział, że Barron jest "bardzo inteligentnym facetem".

To dobry uczeń i tak dalej. Chodzi do świetnej szkoły i radzi sobie naprawdę dobrze. I jest bardzo miłym facetem - powiedział ojciec.

Nie jestem pewien, czy on... nie sądzę, żeby miał już dziewczynę. Nie sądzę” - dodał.

Podczas rozmowy Trump dodał, że gdy Barron był mały, miał przezwisko, które nadała mu jego żona Melania Trump. Matka nazywała chłopca "Małym Donaldem".

Barron rozpoczął studia tej jesieni, studiując w Stern School of Business na New York University. Melania, niedawno pochwaliła się, że ​​Barronowi dobrze idzie na studiach i jest szczęśliwy, że wrócił do Nowego Jorku, miasta, w którym dorastał.

Świetnie mu idzie. Uwielbia swoje zajęcia i profesorów - powiedziała Melania Trump.

Reklama

Obecnie najmłodszy syn Trumpów mieszka w Trump Tower. Melania Trump ujawniła, że ​​to była jego decyzja, aby mieszkać w domu, a nie na terenie kampusu szkoły.

To była jego decyzja, aby tu przyjechać, chce być w Nowym Jorku, studiować w Nowym Jorku i mieszkać w swoim domu, i szanuję to - powiedziała w wywiadzie dla Fox & Friends.