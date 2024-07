Za nami pierwsze konferencja prasowa Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy na 2. Szczycie Inicjatywy Trójmorza. Co powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych o Polsce? Jak podoba mu się w naszym kraju? O czym rozmawiał z polskim prezydentem w cztery oczy o tym wszystkim powiedzieli sami prezydenci na konferencji. Najpierw przemówił Andrzej Duda, który zdradził o czym rozmawiał z prezydentem USA.

Podkreśliliśmy naszą więź i jakość sojuszu Polski i Stanów Zjednoczonych. Oceniamy się jako lojalnych partnerów i tych co działają wspólnie na wielu płaszczyznach m.in. Sojuszu Atlantyckiego. O tym mówiliśmy w cztery oczy.

Mówiliśmy o obecności żołnierzy USA w PL, wzmacnianiu bezpieczeństwa w tej części Europy, kontraktach militarnych. Rozmawialiśmy o sytuacji na Ukrainie i o zbliżających się ćwiczeniach Zapad'17 na Białorusi. Również na temat kontraktów i modernizacji polskiej armii. Ogromnie się cieszę po tych rozmowach, bo mam poczucie, że Stany Zjednoczone myślą bardzo poważnie o bezpieczeństwie Polski, o Stanach Zjednoczonych jako lojalnym sojuszniku - mówił Andrzej Duda.

Rozmawialiśmy też o kontraktach innych niż militarne, także o kontraktach dotyczących gazu.

Trump spotkał się z Polonią i dostrzega wkład amerykanów polskiego pochodzenia w budowie pomyślności Sanów Zjednoczonych. Mówiliśmy o kontraktach, o dostawach gazu do Polski. Pierwsza dostawa gazu 8 czerwca przyszła do Polski LG w Świnoujściu. Miejmy nadzieje, że będzie zawarty kontrakt długoterminowy aby dostarczyć ten surowiec do Polski.

Witam panie prezydencie w Warszawie i dziękuje za przybycie do Polski. - powiedział Andrzej Duda w swoim przemówieniu.