Kamala Harris znalazła się pod ostrzałem po opublikowaniu swojej okładki w magazynie „Vogue”. Krytycy uznali, że polityka nie powinna mieć miejsca w mediach rozrywkowych. Czy mieszanie świata polityki z modą to dobre posunięcie? Jedno jest pewne: sprawa budzi gorące emocje.

Kamala Harris na okładce "Vogue". Jest reakcja Donalda Trumpa

Magazyn „Vogue” od lat słynie z odważnych decyzji, jednak zaproszenie Kamali Harris na okładkę spotkało się z mieszanymi reakcjami. Zwolennicy Harris widzieli w tym krok ku większej reprezentacji w mediach, natomiast krytycy uważali, że takie posunięcia niosą za sobą ryzyko spłycenia debaty politycznej i wplatania polityki w nieodpowiednie sfery, szczególnie w kontekście zaciętej kampanii przed tegorocznymi wyborami prezydenckimi w USA.

Tylko nieliczni są wzywani na akcje ratunkowe dla całego narodu, ale w czerwcu Kamala Harris odebrała telefon właśnie w tej sprawie (...) Była liderką cieszącą się powszechnym poparciem, ale bez wielu zwolenników, a teraz oczekuje się, aby dokonała czegoś bezprecedensowego w historii Ameryki — wygrała wyścig o urząd prezydenta w ciągu trzech miesięcy, jako przedstawicielka mniejszości, ze zbrodniczym byłym przywódcą jako przeciwnikiem i stawką, którą jest przyszłość demokracji - czytamy we wpisie na instagramowym profilu magazynu.

To jednak nie wszystko. Dodatkowo, sprawa została zaogniona przez stację CBS, która zmodyfikowała wypowiedź Harris na temat premiera Izraela. Donald Trump ostro zareagował na ten incydent, publicznie żądając przeprosin zarówno od stacji, jak i samej Harris. Kontrkandydat Kamali Harris, Donald Trump ostro zareagował na ten medialny zamęt. Oskarżył Harris o manipulację medialną i zażądał publicznych przeprosin, argumentując, że takie sytuacje podważają zaufanie do mediów. Harris jednak nie odniosła się bezpośrednio do tych zarzutów, co tylko zaogniło kontrowersje wokół niej.

Cała sytuacja rodzi pytanie, czy politycy powinni pojawiać się na okładkach takich magazynów jak „Vogue”. Współczesne społeczeństwo coraz częściej widzi przenikanie się różnych dziedzin życia, jednak granica między polityką a modą nadal wywołuje skrajne opinie.

Nie, dziękuję. Przestaję obserwować Vogue. Gdzie była Melania w 2016?

Vogue to teraz magazyn komediowy?

Ona jest piękna, jest pełna wdzięku, jest naszym następnym prezydentem USA

Obecne napięcia mają miejsce na tle trwającej kampanii prezydenckiej w USA, gdzie Harris i Trump rywalizują o najważniejsze stanowisko w państwie. Wybory prezydenckie odbędą się 5 listopada 2024 roku. Jak obstawiacie, kto wygra to ważne dla Amerykanów starcie?

