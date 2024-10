Telewidzowie zdążyli już przyzwyczaić się do nowej ekipy prowadzących "Pytania na śniadanie", a teraz pojawiły się doniesienia o tym, że "starzy" prowadzący mają szansę na powrót do stacji! O kim mowa?

Poprzedni prowadzący wrócą do "Pytania na śniadanie"?

Na początku br. w "Pytaniu na śniadanie" doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi - zwolnieni zostali wszyscy dotychczasowi prowadzący śniadaniówki, a na ich miejscu pojawiły się zupełnie nowe twarze i duety. Choć początkowo fani byli zrozpaczeni i tęsknili za Katarzyną Cichopek, Aleksandrem Sikorą czy Idą Nowakowską, teraz wydaje się, że nowi prezenterzy skradli serca widzów programu.

Teraz, kilka miesięcy po radykalnych zmianach personalnych w "Pytaniu na śniadanie", niemal każdy z byłych prowadzących odnalazł już swoje nowe miejsce. Tymczasem w sieci pojawiły się doniesienia o tym, że - ze względu na złe wyniki oglądalności - władze Telewizji Polskiej planują "ściągnąć" do show poprzednich prowadzących:

Dyrektor TVP reaguje na słabe wyniki i każe ściągnąć kogoś ze starej ekipy ''Pytania na śniadanie'' - przekazał ''Plotkowi'' informator.

Pawel Wodzynski/East News,

Co więcej, nazwisko, na którym najbardziej ma zależeć władzom Telewizji Polskiej to ... Tomasz Kammel! Prezenter jednak od kilku tygodni ma nową pracę - dołączył bowiem do Kanału Zero, gdzie znów ma okazję współpracować z dawną koleżanką z "Pytania na śniadanie" - Izabellą Krzan.

Mają przywrócić znane twarze. Aktualnie toczą się rozmowy z Idą Nowakowską, Tomaszem Kammelem, Tomaszem Wolnym i Małgorzatą Tomaszewska. Jednak wiadomo, że dyrektor TVP najbardziej chciałby, żeby to Kammel był w śniadaniówce - dodaje źródło portalu.

Waldemar Kompała/TVP/East News

Myślicie, że ktoś z dawnych prowadzących "Pytania na śniadanie" będzie skory powrócić do tej roli? A co z dotychczasowymi twarzami show? Czas z pewnością to pokaże.

