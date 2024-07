Rewolucyjne zmiany w sposobie przyznawania punktów na Eurowizję 2016! W tym roku punkty pochodzące od jury i telewidzów zostaną przyznane osobno! W praktyce oznacza to m.in., że zwycięzca nie będzie znany do ostatniej chwili. Sprawdźcie, o co chodzi.

Zmiany w sposobie głosowania na Eurowizji 2016!

Do tej pory głosy widzów i jury na Eurowizji były łączone. Na koniec konkursu korespondenci podawali ich sumę. Zdarzało się, że piosenka, która otrzymała najwięcej punktów od telewidzów, a najmniej od jury, w ogóle nie otrzymywała żadnych punktów (przez to m.in. Donatan i Cleo zajęli 14. miejsce, a nie 5.).

Jakie zmiany wprowadzili w tym roku organizatorzy? Na początku głosowania korespondenci wszystkich państw biorących udział w Eurowizji przedstawią wyniki głosowań jury (tak jak zawsze - punkty od 1 do 7 zostaną wyświetlone na ekranach, zaś najwyższe noty - 8. 10 i 12 - przeczytane).

Co z punktami widzów?

Punkty z głosowania widzów pochodzące od poszczególnych krajów zostaną wcześniej zsumowane i dopiero wtedy ogłoszone - w kolejności od tego państwa, które dostało ich najmniej, do państwa, które dostało ich najwięcej. Do końca więc nie będzie wiadomo, ile punktów od widzów otrzymała najlepsza piosenka, ani czy ta liczba punktów pozwoli zwyciężyć.

Po Eurowizji dokładne wyniki głosowanie będzie można sprawdzić na stronie internetowej. Fani Eurowizji są zaskoczeni zmianami. Niektórzy uważają, że system za bardzo przypomina system głosowania w szwedzkich preselekcjach Melodifestivalen. Co to zmienia? Zwycięzcy nie będziemy znać do ostatniej chwili. W poprzednich latach było tak, że już w trakcie głosowania wiadomo było, kto wygra. Tak było przypadku zwycięstwa Conchity Wurst.

Dla ułatwienia - filmik poniżej. Zobaczcie, jak zmieni się głosowanie na Eurowizji w filmiku! Podoba się wam taki pomysł?

Zmiany na Eurowizji 2016 w filmiku.

Czy zmiany w głosowaniu spodobają się fanom konkursu?

Tak głosowała Polska w poprzednich latach. Dla Polaków ta zmiana jest szansą na wyższą pozycję. Do tej pory jurorzy z innych krajów obniżali polskim artystom noty i pomimo wsparcia od widzów, Polska zawsze zajmowała niższą pozycję.