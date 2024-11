Mamy wspaniałą wiadomość dla wszystkich fanów Eurowizji. Już oficjalnie wiadomo, że Polska wystąpi podczas 69. Konkursu Piosenki Eurowizji 2025 w Szwajcarii. W oficjalnym komunikacie przekazanym przez TVP dowiadujemy się w jaki sposób zostanie wybrany nasz reprezentant. To spore zaskoczenie, znamy szczegóły!

Polska na Eurowizji 2025: Prawdziwa rewolucja w wyborze reprezentanta. Czegoś takiego jeszcze nie było

Konkurs Piosenki Eurowizji od lat cieszy się ogromną popularnością i przyciąga przed telewizory miliony widzów z całej Europy - i nie tylko! Również w Polsce konkurs ma wielu wielbicieli, którzy zawsze z niecierpliwością czekają na nowe informacje dotyczące wyboru polskiego reprezentanta. W 2024 roku Polskę na Eurowizji reprezentowała Luna z utworem "The Tower", jednak jak wiadomo, wokalistce nie udało się awansować do finału konkursu. Przypomnijmy, że piosenkarka została wybrana na naszą reprezentantkę w drodze wewnętrznych eliminacji. Z tego też względu widzowie nie mieli okazji, by zagłosować na swoich ulubieńców, co spotkało się ze skrajnymi opiniami wśród fanów konkursu.

Teraz do mediów dotarła informacja, w jaki sposób zostanie wybrany reprezentant Polski na Eurowizję 2025. Jak się okazało, szykuje się prawdziwa rewolucja! Artyści chcący wziąć udział w preselekcjach do Eurowizji mogą wysyłać swoje zgłoszenia do 4 grudnia 2024 roku do godz. 23:59. A co dalej?

Po zakończeniu zgłoszeń członkowie komisji wybiorą 25 kandydatów, spośród których część zostanie zaproszona na przesłuchania na żywo. Ta grupa uczestników wykona swoje utwory przed komisją. O tym, kto zakwalifikował się do przesłuchań na żywo, muzycy dowiedzą się 11 grudnia. Występy artystów przed komisją odbędą się 19 grudnia w Warszawie. - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie eurowizja.tvp.pl

Po przesłuchaniach na żywo komisja ogłosi swój werdykt informujący o tym, kto wystąpi podczas krajowych preselekcji do 69. Konkursu Piosenki Eurowizji 2025. Informacja ta ma pojawić się 14 stycznia 2025 roku. Miesiąc później, 14 lutego 2025 roku w siedzibie Telewizji Polskiej odbędzie się finałowy koncert, w trakcie którego zostanie wyłoniony reprezentant Polski. Co sądzicie o tego typu eliminacjach?

Przypomnijmy, że gospodarzem 69. Konkursu Piosenki Eurowizji 2025 będzie Szwajcaria. Krajowe preselekcje oraz majowe półfinały i finał w Szwajcarii będą transmitowane na antenach Telewizji Polskiej. Kto już się nie może doczekać?

