"Taniec z gwiazdami" powrócił na antenę Polsatu i robi prawdziwą furorę. Gwiazdy, które występują w tej odsłonie show przyciągają przed telewizory tłumy widzów i fani nie ukrywają, że naprawdę z każdą parą trudno będzie się rozstawać co tydzień. Widzowie tanecznego programu po ostatnim odcinku są również już niemal pewni, kto może sięgnąć po kryształową kulę. Początkowo stawiali na Roksanę Węgiel czy Maffashion, a teraz ich faworyt jest jeden.

"Taniec z gwiazdami": Kto wygra i zdobędzie kryształową kulę? Fani są pewni

Przypomnijmy, że pierwsza para, która pożegnała się z "Tańcem z gwiazdami", to Adam Kszczot i Kasia Vu Manh. Widzowie nie ukrywali w związku z tą sytuacją swojego smutku i przyznają wprost, że ta edycja show ma tak fantastyczną obsadę, że z każdym naprawdę trudno będzie się rozstać. Występy uczestników w drugim odcinku programu sprawiły także, że widzowie mają nowego faworyta do zdobycia kryształowej kuli! To już nie Roksana Węgiel czy Maffashion, a... Krzysztof Szczepaniak, który za swoje tango zdobył 40 punktów od jury.

N/z: Krzysztof Szczepaniak, Sara Janicka Fot. Piotr Molecki/East News

Występ Krzysztofa Szczepaniaka do dziś robi prawdziwą furorę w internecie. Fani show przyznają wprost, że aktor może się okazać czarnym koniem tej edycji i sprzątnie sprzed nosa wygraną dotychczasowym faworytkom widzów.

Teraz już wiadomo, kto wygra TZG

Najmocniejsza i najpiękniejsza para

Nie no Krzyśko ty wygrałeś już dla mnie - piszą fani

N/z: Krzysztof Szczepaniak, Sara Janicka Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Czy przypuszczenia fanów okażą się słuszne? O tym przekonamy się dopiero za kilka tygodni! Nie ulega jednak wątpliwości, że w tej edycji "Tańca z gwiazdami" konkurencja jest naprawdę duża - na tanecznym parkiecie świetnie sobie radzą m.in. Anita Sokołowska, Maciej Musiał, Maffashion, Roxie czy Aleks Mackiewicz.

A Wy, jak myślicie? Zgadzacie się z fanami show, że to właśnie Krzysztof Szczepaniak może sięgnąć po kryształową kulę czy jednak macie innego faworyta?

