Wojciech Szczęsny w rozmowie z Pauliną Krupińską dla "Dzień Dobry TVN" zdradził, dlaczego podjął decyzję o zakończeniu kariery piłkarskiej i czy w tej sprawie konsultował się z rodziną. Wojciech Szczęsny zaskoczył szczerym wyznaniem! Okazuje się, że ostateczna decyzja zapadła po rozmowie z jego synem. To słowa wypowiedziane przez Liama ostatecznie przekonały go, żeby zrezygnować z piłki nożnej. Wojciech Szczęsny zdradził, co usłyszał od syna.

Wojciech Szczęsny w "Dzień Dobry TVN" komentuje zakończenie kariery piłkarskiej

Kilka dni temu Wojciech Szczęsny opublikował na Instagramie wpis, który zszokował wszystkich. Jeden z najlepszych bramkarzy na świecie poinformował wówczas, że w wieku 34 lat kończy swoją karierę piłkarską. Wojciech Szczęsny wydał oświadczenie, w którym pisał o Marinie i dzieciach. Sportowiec nie ukrywał, że chce się skupić na swojej rodzinie.

Czuję, że teraz nadszedł czas, aby poświęcić całą moją uwagę mojej rodzinie - mojej wspaniałej żonie Marinie i dwójce naszych pięknych dzieci Liamowi i Noelii pisał sportowiec.

Teraz Wojciech Szczęsny dla "Dzień Dobry TVN" zdradził, czy to jego bliscy namawiali go żeby zakończył karierę. Bramkarz wyjawił, co usłyszał od swojego synka tuż przed podjęciem ostatecznej decyzji. Słowa Liama poruszają do łez.

Piotr Dziurman/East News

Wojciech Szczęsny w rozmowie z Pauliną Krupińską nie ukrywał, że decyzję o zakończeniu kariery podjął sam. Co więcej, nawet jego żona miała odmienne zdanie w tym temacie!

Jak zazwyczaj bywa w moim przypadku takie decyzje są przegadane z rodziną, ale akurat w tej byłem troszkę sam. Jak pewnie się domyślasz wszyscy mnie namawiali żeby ta decyzja była inna-na czele z moją żoną. Ale ja wiedziałem wyznał Wojciech Szczęsny.

Sportowiec chyba po raz pierwszy zdradził, że wpływ na jego ostateczną decyzję o zakończeniu kariery miała jego rozmowa z synem. Po tym, co usłyszał od Liama już wiedział, że to koniec jego przygody z piłką nożną.

Na parę dni przed ostatecznym podjęciem decyzji zapytałem go czy byłoby mu smutno gdybym skończył karierę. Odpowiedział ''Nie, fajnie! Byś był cały czas w domu'' i ja już wiedziałem, że decyzji nie zmienię od tamtej pory

Jak myślicie, czym po zakończeniu kariery zajmie się Wojciech Szczęsny? Ostatnio pojawiły się informacje, na czym będzie zarabiał mąż Mariny.