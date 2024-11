Wielkie zmiany w życiu Macieja Peli! Tancerz po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską podjął ważną decyzję, a teraz zwrócił się do internautów i wytłumaczył, dlaczego zdecydował się na taki krok. Szczery i poruszający komentarz Macieja Peli! Nie uwierzycie, co postanowił zrobić mąż gwiazdy serialu "Klan".

Od kilku tygodni w mediach aż huczało na temat rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Portal Pudelek na początku października poinformował, że związek gwiazdy serialu "Klan" i jej męża to już przeszłość, ale sami zainteresowani przez dłuższy czas nie komentowali doniesień na swój temat. Dopiero w programie Kuby Wojewódzkiego Agnieszka Kaczorowska potwierdziła rozstanie z Maciejem Pelą. Wywiad z aktorką i tancerką zaskoczył wszystkich, ale przede wszystkim zaskoczył jej męża, który widząc ją na kanapie u Kuby Wojewódzkiego zdecydował się na szczerą rozmowę w "Dzień Dobry TVN".

Byliśmy umówienie z Agnieszką, że nie idziemy do mediów rozmawiać, nie idziemy ogłaszać tego oficjalnie, dopóki sami nie poukładamy swoich spraw przede wszystkim między sobą. (...) Czułem się zawiedziony, bo mieliśmy tą umowę i kiedy już widziałem zapowiedź to , to to wszystko rosło

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela już nie ukrywają, że ich związek to już przeszłość. Jak donosiły wcześniej media, mąż gwiazdy serialu "Klan" wyprowadził się z domu i pomieszkuje u znajomych. Po rozstaniu Maciej Pela skupia się przede wszystkim na swoich córeczkach, ale również na swoich obowiązkach zawodowych. Tancerz zaprasza chętnych na lekcje tańca, ale nie tylko tym się zajmuje! Okazuje się, że Maciej Pela rozpoczął pracę z młodzieżą, która walczy z uzależnieniem.

Mam coś takiego, co bardzo mnie z tą młodzieżą zbliża a mianowicie fakt, że ja jako obca osoba wyciągam do nich rękę w tym powrocie do normalności i wyciągam rękę kiedy oni są gdzieś w trudnym położeniu. I myślę tak o sobie, że do mnie też ludzie wyciągali ręce kiedy ja byłem w kryzysie o którym kiedyś wspominałem i kiedy nie mogłem liczyć na pomoc to okazywało się, że przychodziła jakaś obca osoba i po prostu wyciągała mnie z tego kryzysu. Ja teraz wszedłem w taki etap życia, w którym po prostu stwierdziłem, że część swojej doby którą teraz mam poświęcę na to żeby pomagać i to jest coś co mnie na maksa pcha teraz do przodu

wyznał Maciej Pela.