Kilka miesięcy temu okazało się, że po blisko dwudziestu latach przerwy na antenę Polsatu wrócił kultowy teleturniej "Awantura o kasę". Program po raz pierwszy zadebiutował na antenie w 2002 roku i szybko zdobył ogromną popularność wśród widzów. Niestety, w 2005 roku zakończono jego emisję. Teleturniej wrócił po latach, co było wielką niespodzianką dla fanów formatu. Teraz z pewnością wszyscy zastanawiają się, czy program prowadzony przez Krzysztofa Ibisza będzie kontynuowany i czy nowa edycja pojawi się w wiosennej ramówce Polsatu. Stacja podjęła już decyzję w sprawie "Awantury o kasę"!

Będzie kolejna edycja "Awantury o kasę"

Na takie wieści czekali z pewnością wszyscy fani programu "Awantura o kasę". Program wrócił na antenę w wielkim stylu, a od października do grudnia ubiegłego roku widzowie mogli oglądać najnowszy sezon teleturnieju, który niezmiennie prowadzi Krzysztof Ibisz. Szybko okazało się, że fani ruszyli przed telewizory, w wyniki oglądalności "Awantury o kasę" mówiły same za siebie. Nie jest więc chyba zaskoczeniem, że Polsat podjął już decyzję w sprawie kontynuacji wielkiego hitu, który ma wrócić na antenę Polsatu już wiosną tego roku! Jak informują Wirtualne Media nowa edycja "Awantury o kasę" będzie miała swoją premierę już 1 marca.

Premierowe odcinki podobnie jak jesienią będą emitowane na głównej antenie Polsatu w soboty i niedzielę o 17.30 informuje portal.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla fanów teleturnieju. Okazuje się bowiem, że w najnowszym sezonie "Awantury o kasę" będzie więcej odcinków. W poprzedniej edycji produkcja przygotowała dla widzów 18 odcinków, a teraz będzie ich aż 22.

Krzysztof Ibisz wrócił na plan nowej edycji "Awantury o kasę"

Program "Awantura o kasę" od samego początku był prowadzony przez Krzysztofa Ibisza i to właśnie on był gospodarzem ostatniej edycji teleturnieju. Fani nie wyobrażają sobie, żeby w produkcji go zabrakło, a dziś jest już pewne, że w kolejnej odsłonie "Awantury o kasę" znów pojawi się gwiazdor Polsatu. Krzysztof Ibisz za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że rozpoczął już pracę na planie wielkiego hitu.

Zaczynamy nagrania nowego sezonu Awantury o kasę napisał podczas relacji na InstaStories.

Oglądaliście pierwsze edycje "Awantury o kasę" i ostatni sezon, który jesienią ubiegłego roku wrócił na antenę Polsatu? My tak i już nie możemy doczekać się kolejnej odsłony wielkiego hitu z Krzysztofem Ibiszem.