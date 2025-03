Pod koniec stycznia media obiegła wiadomość o tym, że 16-letni syn Krzysztofa Rutkowskiego, Alexander, zamierza ubiegać się w sądzie o podwyższenie alimentów do 30 tys. zł miesięcznie oraz o 5 milionów złotych odszkodowania. W odpowiedzi na te doniesienia detektyw wydał oświadczenie, w którym ogłosił, że w całości wydziedzicza swojego syna, uzasadniając swoją decyzję "niewdzięcznością" chłopca. Jednak wygląda na to, że detektyw się namyślił. Teraz zapewnia, że gdy syn osiągnie pełnoletność, będzie miał możliwość porozumienia się z nim w kwestii finansów. Stawia jednak pewien warunek.

Temat kontrowersyjnego wydziedziczenia 16-letniego syna Krzysztofa Rutkowskiego powrócił w rozmowie detektywa z "Żurnalistą". 64-latek, który niedawno ogłosił, że wydziedzicza swojego syna Alexandra za "niewdzięczność", wyjaśnił, że mimo tej decyzji jest otwarty na przyszłe porozumienie. W trakcie rozmowy Rutkowski podkreślił, że nie czuje już więzi emocjonalnej z chłopcem.

Nie uważam, że to jest mój syn w sensie emocjonalnym. Płaciłem wyższe alimenty, dopóki była rozmowa i komunikacja z Joanną (Natasha Zych - red.), to było wszystko ok, ale w momencie, gdy zobaczyła komunię Krzysztofa juniora, to się odpaliła. Jeżeli chłopak będzie miał 18 lat i usiądzie ze mną do stołu, to na pewno się z nim dogadam, bez jego matki.

- wyznał