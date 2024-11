20 listopada w St Mary's Church w Amersham zgromadzili się najbliżsi Liama Payne'a, by pożegnać artystę, którego śmierć wstrząsnęła światem muzyki. W trakcie ceremonii ojciec Liama, Geoff Payne, towarzyszył trumnie syna, okazując głęboki ból i żal. Wśród żałobników znaleźli się członkowie zespołu One Direction, którzy przez lata byli dla Liama drugą rodziną, jego ukochana Kate Cassidy oraz Cheryl Cole, była partnerka muzyka i matka ich wspólnego syna.

Rodzina i przyjaciele pożegnali Liama Payne'a. Dziennikarz zwrócił uwagę na pewien szczegół

Pogrzeb Liama Payne'a miał bardzo emocjonalny charakter. Trumna została przetransportowana z Argentyny do Wielkiej Brytanii, gdzie odbyło się symboliczne pożegnanie w jego rodzinnym mieście, na którym obecny był dziennikarz "The Mirror":

Widok w miasteczku w Buckinghamshire był niepokojąco inny od Argentyny. Ciepło i wilgoć upału Buenos Aires zostały zastąpione chłodem angielskiej jesieni, co było stosownym odzwierciedleniem zimnej ostateczności dnia - podaje dziennikarz ''The Mirror''.

Dziennikarz brytyjskiego portalu zauważył też ogromną różnicę między Buenos Aires, w którym zmarł Liam Payne, a brytyjskim miasteczkiem Amersham, gdzie został pochowany:

Gdy rozglądałem się dookoła, uderzył mnie kontrast między dwoma miejscami – Buenos Aires, gdzie zakończyła się podróż Liama, i Amersham, gdzie teraz spocznie na zawsze - dodał dziennikarz.

JUSTIN TALLIS/AFP/East News

Pogrzeb Liama Payne'a był nie tylko smutnym pożegnaniem, ale i okazją do refleksji nad wpływem, jaki miał na życie milionów ludzi. Nic zatem dziwnego, że fani licznie pojawili się na ulicach Amersham, by pożegnać go po raz ostatni. W okolicy zgromadziły się setki fanów, którzy chcieli pożegnać swojego idola. Wielu z nich przyniosło kwiaty, znicze i listy, wyrażając swoje wsparcie dla rodziny Payne'a. Ten widok poruszył reportera "The Mirror" najmocniej:

Fani zebrali się dziesiątkami, czekając godzinami na zimnie, aby oddać ostatni hołd Liamowi. Niektórzy przybyli z daleka i szeroka, ściskając kwiaty lub ręcznie pisane notatki – małe pamiątki życia, które poruszyło tak wielu – aby zobaczyć jego ciało przywiezione powozem konnym. Ich obecność była świadectwem życia Liama i jego zdolności do nawiązywania kontaktu z ludźmi w każdym wieku - dodaje ''The Mirror''.

Pogrzeb Liama Payne'a był pełen poruszających symboli i gestów. Uwagę zwracał napis "Daddy" (z ang. tata) wykonany z kwiatów, który był wyrazem ostatniego pożegnania Liama Payne'a przez jego 7-letniego synka. Rodzice z kolei pożegnali zmarłego kwiatami układającymi się w napis "Son" (z ang. syn).

Raz jeszcze składamy szczere kondolencje rodzinie i bliskim Liama Payne'a.

