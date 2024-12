Kate Cassidy, znana influencerka i partnerka Liama Payne’a, podjęła decyzję o wyprowadzce z londyńskiego mieszkania, które dzieliła z wokalistą przed jego śmiercią.

Partnerka Liama Payne’a wyprowadza z Londynu

Kate Cassidy, dziewczyna zmarłego Liama ​​Payne’a, w obliczu osobistej tragedii postanowiła zamknąć pewien rozdział swojego życia. Spakowała rzeczy w kartonowe pudła i, jak podają źródła, opuściła jego posiadłość. Dwa tygodnie po tym, jak pożegnała Liama na jego pogrzebie, Kate została zauważona we wtorek, gdy opuszczała apartament. Amerykańska modelka i influencerka niosła ze sobą dużą, kolorową przytulankę typu squishmallow, której nie udało się zmieścić w bagażu. Przytulanka, wydająca się mieć dla niej szczególne znaczenie, towarzyszyła jej w tym trudnym momencie.

Według doniesień medialnych przeprowadzka Kate Cassidy ma związek z chęcią zamknięcia pewnego rozdziału życia i rozpoczęcia nowego etapu. Kate pragnie zmierzyć się z żałobą i znaleźć dla siebie nową przestrzeń życiową, wolną od wspomnień o dramatycznych wydarzeniach. Opuścić miejsce pełne wspólnych wspomnień nie jest łatwo. Jak donoszą źródła, mieszkanie w Londynie było dla pary azylem, miejscem spokoju i miłości. Dla Kate wyprowadzka to symboliczne pożegnanie z Liamem, który odszedł niespodziewanie, pozostawiając po sobie pustkę.

Proces przeprowadzki został przeprowadzony szybko, choć z dużym obciążeniem emocjonalnym. Dla Cassidy każdy element wspólnego życia z Liamem przypominał o chwilach, które już nigdy nie wrócą. Wyprowadzka Kate Cassidy z mieszkania w Londynie to również szansa na nowe początki. Jak wynika z informacji dostępnych w mediach, influencerka planuje skupić się na rozwoju zawodowym i odnalezieniu równowagi emocjonalnej. Choć szczegóły jej dalszych planów nie zostały ujawnione, Cassidy zamierza kontynuować swoją działalność online, która przynosi jej wsparcie fanów. W obliczu straty Kate ma nadzieję na powrót do normalności i stopniowe budowanie nowej rzeczywistości.

Kate Cassidy opuszcza Londyn, zostawiając za sobą wspomnienia związane z Liamem Payne’em. To symboliczne zamknięcie pewnego etapu jej życia oraz krok w stronę odnalezienia siebie po traumatycznych przeżyciach. Według doniesień modelka poleci teraz z powrotem do USA, aby spędzić święta Bożego Narodzenia z rodziną. Będzie to smutny okres w roku, ponieważ zaledwie kilka miesięcy wcześniej planowała swoją przyszłość z 31-letnim Liamem.

