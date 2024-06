Dan i Amanda z "Love Island" wciąż są razem? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu fanów randkowego show. Para poznała się w ostatniej edycji hitu prowadzonego przez Karolinę Gilon, ale sporo osób nie wierzyło, że ich relacja przetrwa po zakończeniu programu. A jak jest w rzeczywistości? Dan z "Love Island" rozwiał wątpliwości w tej sprawie! Okazuje się, że musiał podjąć trudną decyzję.

Dan i Amanda z "Love Island" są razem?

Chociaż dziewiąta edycja "Love Island" zakończyła się już ponad dwa miesiące temu to emocje wokół uczestników nie opadają. Ostatnio okazało się, że Rafał i Asia z "Love Island" mają powody do radości, a teraz Dan przekazał wieści w sprawie swojej relacji z Amandą. Przystojniak z randkowego show tuż przed zakończeniem programu związał się z piękną Amandą, jednak nie wszyscy wierzyli w szczerość ich uczuć. Teraz wiadomo już, że relacja Amandy i Dana przetrwała, a uczestnik "Love Island" publicznie wyznaje miłość ukochanej!

Kochasz Amandę? zapytali ostatnio internauci.

A mam inne wyjście? żartował Dan pokazując romantyczne zdjęcie z ukochaną.

Okazuje się, że m.in. ze względu na związek z Amandą Dan podjął decyzję o przeprowadzce do Polski. W ostatnich latach uczestnik "Love Island" mieszkał w Anglii, ale już wkrótce to się zmieni. Dan w relacji na InstaStories przyznał, że już w przeszłości myślał nad powrotem do Polski, ale dopiero teraz się na to zdecydował.

Czy myślałeś wcześniej nad przeprowadzką? Główne powody? pytali internauci.

Myślałem, ale bałem się podjąć decyzję - teraz ''Love Island'', Amanda, rodzina więc jadę, niech się dzieje, co chce wyznał Dan.

Przeprowadzka oznacza jedno, Dan i Amanda będą mieli dla siebie zdecydowanie więcej czasu. Kto wie, być może wkrótce para zamieszka razem? My mocno trzymamy za nich kciuki!

