Cheryl Cole przerwała milczenie po śmierci Liama Payne'a. Opublikowała poruszający wpis i zamieściła w sieci jego zdjęcie z synkiem.

Liam był nie tylko gwiazdą popu i celebrytą, był synem, bratem, wujkiem, bliskim przyjacielem i ojcem dla naszego 7-letniego syna. Syna, który teraz musi zmierzyć się z rzeczywistością, w której nigdy więcej nie zobaczy swojego ojca - napisała we wpisie.

Cheryl Cole zabrała głos po śmierci Liama Payne'a. Napisała o ich synu

Cheryl Cole poznała Liama Payne'a, gdy była jurorką w X-Factorze. Kiedy pierwszy raz pojawił się na przesłuchaniach miał zaledwie 14 lat. Ich drogi ponownie się zeszły, kiedy Liam spróbował swoich sił w programie już jako 16-latek i dostał się do programów na żywo. Wówczas z pomysłu Simona Cowella powstała formacja "One Direction", która niedługo później zdobyła popularność na całym świecie. Cheryl Cole i Liam Payne zostali parą w 2016 roku, a ich związek trwał dwa lata. Doczekali się syna Beara Grey'a.

Dwa dni po tragicznej śmierci Liama Payne'a, Cheryl Cole zabrała głos w sieci. Zwróciła uwagę komentujących, na tragedię, z którą musi zmierzyć się nie tylko ona ale przede wszystkim ich mały synek:

Starając się poradzić sobie z tym wstrząsającym wydarzeniem i uporać się z własnym żalem w tym nieopisanie bolesnym czasie, chciałabym uprzejmie przypomnieć wszystkim, że straciliśmy człowieka. Liam był nie tylko gwiazdą popu i celebrytą, był synem, bratem, wujkiem, bliskim przyjacielem i ojcem dla naszego 7-letniego syna. Syna, który teraz musi zmierzyć się z rzeczywistością, w której nigdy więcej nie zobaczy swojego ojca

W dalszej części wpisu, zwróciła się do internautów, by pozwolili Liamowi Paynowi spoczywać w spokoju, a jej synkowi przeżyć swoją żałobę, bez narażania na to, że kiedyś natknie się na okrutne komentarze w sieci.

Zanim zostawisz komentarz lub nagrasz filmik, zastanów się, czy chciałbyś, aby przeczytało je twoje dziecko lub rodzina. Proszę, dajcie Liamowi odrobinę godności, aby mógł w końcu odpocząć w spokoju

Po śmierci Liama Payne'a głos w sieci zabrał także Simon Cowell. Twórcy "X-Factora" trudno jest pogodzić się z odejściem Liama Payne'a, który nie tylko był jego podopiecznym w programie, ale w późniejszych latach przyjacielem. W poruszającym wpisie tuż po jego tragicznej śmierci wspomniał, jak podczas ostatniego spotkania opowiadał mu o Bearze i podkreślał, że jest dumny z bycia ojcem.

Poznałem twojego syna Beara. Ma twój uśmiech i ten błysk w oku, który masz. I będzie dumny ze wszystkiego, co osiągnęłaś. I jak to osiągnąłeś - pisał Simon Cowell.

O malutkim Bearze pisał także Louis Tomlinson, w łamiącym serce wpisie po śmierci Liama Payne'a:

Chcę, żebyś wiedział, że jeśli Bear kiedykolwiek będzie mnie potrzebował, będę wujkiem, którego potrzebuje w swoim życiu i opowiem mu historie o tym, jak niesamowity był jego tata.

