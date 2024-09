Wojciech Szczęsny zaskoczył świat futbolu, akceptując ofertę transferu do FC Barcelony! Polak, który zakończył karierę po odejściu z Juventusu, postanowił wrócić do gry i pomóc katalońskiej drużynie po kontuzji Marca-André ter Stegena. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby transfer doszedł do skutku?

Reklama

Wojciech Szczęsny w Barcelonie – szczegóły transferu

FC Barcelona stoi w obliczu poważnych problemów kadrowych po tym, jak ich czołowy bramkarz, Marc-André ter Stegen, doznał kontuzji, która wykluczyła go z gry na dłuższy czas. Trzy operacje na przestrzeni czterech lat sprawiły, że jego powrót do pełnej sprawności jest niepewny. Hiszpańskie media donoszą, że klub pilnie potrzebuje doświadczonego bramkarza, który może natychmiast zastąpić Niemca i pomóc drużynie w utrzymaniu dobrej passy​. Media informują, że zastąpi go Wojciech Szczęsny, który ostatnio zakończył karierę!

Według źródeł z Hiszpanii, Szczęsny zaakceptował ofertę FC Barcelony. Jest to wielka niespodzianka, biorąc pod uwagę jego wcześniejszą decyzję o zakończeniu kariery. Polak, będący od lat filarem Juventusu, rozstał się z klubem, ale teraz może wrócić na wielką scenę piłkarską. Hiszpańska stacja El Chiringuito poinformowała, że Szczęsny powiedział „tak” Barcelonie, a jego transfer ma zostać dopięty w najbliższym tygodniu​.

Wojciech Szczęsny powiedział ''TAK'' FC Barcelonie. W przyszłym tygodniu będzie nowym bramkarzem Blaugrany poinformował Jose Alvarez Haya.

Choć Wojciech Szczęsny jest gotów wrócić do gry, stawia on jedno istotne żądanie – musi być gwarantowanym pierwszym bramkarzem. Polak nie chce powracać do piłki tylko po to, by zasiadać na ławce rezerwowych. Barcelona, borykająca się z problemami na pozycji bramkarza, jest skłonna spełnić te warunki, aby zapewnić sobie stabilność na tej kluczowej pozycji​. Dodatkowo, Szczęsny musi samodzielnie uregulować niewielką kwotę odstępnego wobec Juventusu, co również może przyspieszyć transfer.

Sam Szczęsny w rozmowie z jednym z portali zabrał głos w sprawie i ... potwierdził przypuszczenia fanów piłki nożnej:

Zobacz także

Byłoby brakiem szacunku, gdybym nie wziął pod uwagę tej opcji w swojej karierze. Barca to jeden z najlepszych klubów na świecie. Tak, prowadzę teraz rozmowy i rozważam transfer do Barcelony - zdradził Szczęsny w rozmowie z portalem ''Sport.es''.

Jesteście zaskoczeni?

Reklama

Zobacz także: Wypatrzyli Wojtka Szczęsnego i Marinę. Tam się ich nie spodziewali