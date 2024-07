Hanna Lis szuka nowej pracy po zwolnieniu z Telewizji Polskiej. Chodzą plotki, że zostnie szefową w jednym z serwisów internetowych. Znana dziennikarka po zmianie rządu, musiała pożegnać się z posadą prowadzącej "Panoramę". Odkąd w mediach pojawiała się oficjalna informacja o zakończeniu przez Hannę Lis współpracy z TVP, wszyscy zastanawiają się, co teraz będzie robić żona Tomasza Lisa. Dziennikarka sama zapowiedziała, że nie przez najbliższe lata nie zamierza zajmować się polityką.

Hanna Lis zajmie się lifestylem?

Jak nieoficjalnie dowiedział się "Presserwis" Hanna Lis być może obejmie posadę szefowej działu "Styl" w portalu NaTemat.pl, którego głównym udziałowcem jest mąż dziennikarki Tomasz Lis, który również zakończył swoją współpracę z Telewizją Polską. Zdaniem wielu, Hanna Lis idealnie sprawdziłaby się w roli dziennikarki lifestylowej. Hanna Lis jest wzorem wielu Polek. Jest nie tylko piękną kobietą, która doskonale zna się na modzie i obowiązujących trendach, a jednocześnie żoną i pracującą mamą. Zatem ma wszystkie walory, które mogą pozwolić jej odnieść sukces w tematyce typowo kobiecej.

Z kolei tygodnik "Świat i ludzie" napisał, że dziennikarka rozważa również powrót do blogowania. Jej blog kulinarny, który prowadziła niegdyś dla wyżej wspomnianego portalu, cieszył się dużą popularnością. Być może właśnie nastał dobry czas, by do niego powrócić? Tym bardziej, że dziennikarka zdradziła niedawno, że jest na diecie podobnie jak wiele innych kobiet. Myślicie, że mogłaby motywować Polki do dbania o zdrowie podobnie jak Ewa Chodakowska lub Anna Lewandowska?

Hanna Lis została zwolniona z Telewizji Polskiej.

Dziennikarka szuka nowego pomysłu na siebie.