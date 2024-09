Informacja o śmierci Roberta Smoktunowicza obiegła media późnym wieczorem, 9 września. Choć przyczyny odejścia polityka nie są znane, do jego bliskich ze wszystkich stron spływają kondolencje. A jak wyglądała relacja Smoktunowicza z byłą żoną, dziennikarką Hanną Lis? Oto, jak mówiła o pierwszym mężu...

Hanna Lis (z domu Kedaj) i Robert Smoktunowicz poznali się w latach 80., kiedy oboje dopiero zaczynali rozwijać swoje kariery. Hanna Kedaj studiowała wówczas na Uniwersytecie Warszawskim, a Robert Smoktunowicz był już wtedy aktywnym działaczem politycznym i absolwentem prawa.

W 1989 roku para pobrała się, a ich małżeństwo rozpadło się po dziewięciu latach. Hanna Lis i Smoktunowicz nie mieli dzieci, a po latach dziennikarka przyznała, że udało się jej "wymazać" nieudany związek z pamięci. Paradoksalnie, w podjęciu decyzji o rozwodzie pomógł jej duchowny:

Gdy kobieta nie ma z mężczyzną dzieci, życie po prostu wymazuje go z pamięci. Bywa też, że solidna trauma mocno wspomaga amnezję. (W decyzji o rozwodzie pomógł mi, paradoksalnie, ksiądz. Miałam dwadzieścia kilka lat i tkwiło we mnie wciąż idealistyczne przekonanie, że trzeba walczyć do końca. Ów zaprzyjaźniony ksiądz wyjaśnił mi, że owa ''walka do końca'' będzie walką do mojego końca. Więc odeszłam

- mówiła dla ''Vivy!'' Hanna Lis.