Paweł Gabor był świetnie zapowiadającym się polskim aktorem, który mimo młodego wieku już mógł poszczycić się rolą w popularnym serialu "W głębi lasu". Jego nagła śmierć wstrząsnęła środowiskiem artystycznym oraz jego fanami, którzy kibicowali mu w rozwijaniu skrzydeł kariery. Niestety, jego ambitne plany okrutnie przekreślił los. 10 stycznia media społecznościowe obiegły szczegóły planowanego pochówku. Kiedy i gdzie 26-latek zostanie pochowany?

Rok 2025 rozpoczął się od możliwie najgorszych wydarzeń. Przypominamy, że 5 stycznia dowiedzieliśmy się o nagłej śmierci Pawła Gabora - niezwykle utalentowanego, zaledwie 26-letniego aktora. Swoją artystyczną drogę rozwijał w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze. Oprócz tego mogliśmy zobaczyć go w jednej z produkcji Netfliksa, popularnym serialu "W głębi lasu", a niedługo przed śmiercią zagrał epizodyczną rolę w produkcji TVP "Komisarz Alex".

Paweł był życzliwą osobą, z pasją do sztuki. Uwielbiał śpiewać, kochał muzykę – zwłaszcza rockową. Zespół Pink Floyd zajmował w jego sercu szczególne miejsce, choć potrafił również zaskoczyć swoją sympatią do N.W.A. Jego ulubionym aktorem był Robert De Niro, którego podziwiał od chwili, gdy zobaczył Ojca chrzestnego II. Miał wyjątkowy gust filmowy i serialowy – polecał takie tytuły jak Breaking Bad, The Wire i The Sopranos. W swojej pracy artystycznej kierował się słowami Stelli Adler: ''Życie bije i miażdży duszę, a sztuka przypomina ci, że w ogóle ją masz.'' Paweł przypominał nam o tej prawdzie każdego dnia, zarówno na scenie, jak i poza nią.

- mogliśmy przeczytać w opublikowanym przez Lubuski Teatr komunikacie.