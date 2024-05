Małgorzata Tomaszewska już kilka miesięcy temu rozstała się z Telewizją Polską. Zwolnienie ciężarnej wówczas dziennikarki wywołało ogromną falę krytyki, ale Małgorzata Tomaszewska nie zdecydowała się, aby wtedy zabrać głos. Zrobiła to teraz, niemal pół roku później i podziękowała za wyjątkowe 5 lat w Telewizji Polskiej, zapewniając, że to nie pożegnanie...

Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora byli jednym z najbardziej lubianych duetów w "Pytaniu na śniadanie". Widzowie kochali ich pozytywną energię, takt i uwagę, jaką poświęcali każdemu z gości śniadaniówki. Po zmianach w Telewizji Polskiej dziennikarze musieli pożegnać się z pracą, a Małgorzata Tomaszewska skupiła się na rodzinie, która w międzyczasie powiększyła się o córeczkę Laurę. Teraz dziennikarka zdecydowała się na wspomnienia z okresu pracy w TVP i po raz pierwszy skomentowała ten etap swojego życia zawodowego:

Moi kochani, to nie pożegnanie. To tylko kolejny przystanek. A jak się jechało? Znakomicie. Gdzie jedziemy dalej? Jeszcze nie wiem. Teraz chwila na wspomnienia. Jestem wdzięczna za 5 pięknych zawodowych lat w Telewizji Polskiej. Wiele się nauczyłam i wiele przeżyłam. Poznałam ciekawych ludzi, a nawet przyjaciół, co podobno w show-biznesie się nie zdarza

podsumowała Małgorzata Tomaszewska.