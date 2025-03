Wielka Brytania ponownie z niepokojem śledzi doniesienia dotyczące zdrowia króla Karola III. Jak poinformowały media, monarcha został w piątek przyjęty do szpitala w związku z nasileniem skutków ubocznych terapii onkologicznej, której obecnie się poddaje. Według oficjalnych źródeł nie była to nagła sytuacja, lecz wizyta medyczna mająca na celu dokładniejszą ocenę stanu zdrowia w kontekście leczenia. Nie podano szczegółów na temat rodzaju nowotworu, z którym zmaga się Karol III, jednak pałac Buckingham już wcześniej informował, że rozpoczął on terapię po zdiagnozowaniu choroby nowotworowej w lutym 2024 roku.

Król Karol trafił do szpitala. Ujawniono powód

Po krótkim pobycie w szpitalu Karol III został wypisany i wrócił do swojej londyńskiej rezydencji, Clarence House. Zgodnie z doniesieniami, jego stan nie wymagał dalszej hospitalizacji. Monarchę poddano rutynowej obserwacji, a decyzja o wypisie została podjęta po konsultacji z zespołem medycznym.

Pałac Buckingham zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą, a stan zdrowia władcy pozostaje stabilny. Król kontynuuje leczenie zgodnie z zaleceniami lekarzy i pozostaje pod stałą opieką medyczną. Królowa małżonka nie towarzyszyła Karolowi podczas pobytu w szpitalu.

Drobny kamień na drodze prowadzącej w jak najbardziej dobrą stronę – podała agencja Reutera na temat hospitalizacji króla Karola

Odwołane spotkania króla Karola III

Ze względu na hospitalizację i związane z nią leczenie, piątkowe spotkania i zobowiązania króla Karola III zostały odwołane. Pałac nie podał, jak długo monarcha zamierza pozostać poza oficjalnymi obowiązkami, jednak zaznaczono, że decyzja o przełożeniu wizyt ma na celu zapewnienie mu odpowiedniego czasu na regenerację.

W ostatnich tygodniach Karol III ograniczył swoją aktywność publiczną, skupiając się na leczeniu, ale nadal pełni swoje obowiązki. Jeszcze nie wiadomo, czy planowana od jakiegoś czasu wizyta królewskiej pary we Włoszech dojdzie do skutku.

Prognozy dotyczące dalszego leczenia króla Karola III

Na chwilę obecną nie wiadomo, jak długo potrwa terapia onkologiczna, której poddaje się Karol III. Źródła związane z rodziną królewską informują, że leczenie przebiega zgodnie z planem, a król pozostaje w stałym kontakcie z lekarzami. Jak wiadomo, 5 lutego 2024 roku Pałac Buckingham poinformował o chorobie króla. Choroba została zdiagnozowana po rutynowych badaniach. Wiadomo, że jest to "rodzaj raka", ale król Karol nie ujawnia szczegółów choroby, z którą się zmaga. Aktualnie 76-letni monarcha przechodzi terapię onkologiczną i to właśnie po jej skutkach ubocznych trafił do szpitala.

