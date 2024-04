Maciej Musiał świetnie spisywał się na parkiecie "Tańca z gwiazdami", dzięki czemu udało mu się dotrzeć aż do półfinału programu. Młodemu aktorowi podczas jego przygody w tanecznym show kibicowało mnóstwo fanów, dlatego nic dziwnego, że Maciej Musiał od razu po zakończeniu udziału w "Tańcu z gwiazdami" postanowił im za wszystko podziękować. Co więcej, zwrócił się do nich z ciekawą propozycją, która dosłownie rozpaliła sekcję komentarzy pod jego najnowszym postem! O co chodzi? Sprawdźcie szczegóły.

Maciej Musiał zaskoczył wyznaniem po "Tańcu z gwiazdami"

Już za tydzień wielki finał "Tańca z gwiazdami", w którym zobaczymy trzy pary - Roksanę Węgiel i Michała Kassina, Anitę Sokołowską i Jacka Jeschke oraz Maffashion i Michała Danilczuka. Na ostatniej prostej przed finałem odpadli zaś Maciej Musiał i Daria Syta, którzy zawsze świetnie spisywali się na tanecznym parkiecie. Poziom tegorocznej edycji "Tańca z gwiazdami" jest jednak tak wysoki, że dojście do półfinału show to i tak ogromny sukces!

Maciej Musiał jednak wie, że nie dotarłby do tego momentu w programie, gdyby nie wsparcie fanów, którzy wysyłali na niego sms-y. Z tego też względu od razu po zakończeniu swojej przygody w "Tańcu z gwiazdami", postanowił im podziękować za wsparcie.

Maciej Musiał opublikował nowy wpis na swoim Instagramie, który zelektryzował przede wszystkim jego fanki! Jak się bowiem okazało, aktor nie tylko podziękował za wsparcie, jakie otrzymał podczas udziału w programie, ale także wyszedł z ciekawą propozycją.

Dzięki, że mogłem dla Was robić cza cza cza - napisał Maciej Musiał, a następnie dodał w komentarzu - Czekam na zaproszenia na wesela, ewentualnie studniówki

Choć komentarz Macieja Musiała ma humorystyczny wydźwięk, to oczywiście nie zabrakło komentarzy od fanek, które przyznały wprost, że chętnie zaproszą przystojnego aktora na jakąś taneczną imprezę.

jesteś wolny w sierpniu?

masz jeszcze wolne terminy na wrzesień???

Czy zaproszenie jako Pan młody też wchodzi w grę?

Rezerwuję, może w końcu nauczysz mnie ramy - żartowali fani

I co wy na to? Wybralibyście się z Maciejem Musiałem na wesele czy studniówkę? Z takim tancerzem tytuł króla i królowej imprezy gwarantowany!

