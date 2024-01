Katarzyna Cichopek po tym, jak musiała pożegnać się z "Pytaniem na śniadanie" wybrała się na krótki urlop. Niedługo po powrocie do Polski aktorka świętowała urodziny swojego partnera, Macieja Kurzajewskiego i wygląda na to, że rozstanie ze śniadaniówką przyjęła ze spokojem. Teraz dziennik wyliczył, że Katarzyna Cichopek nie ma powodów do zmartwień, bo jej sytuacja finansowa jest stabilna. Czym się obecnie zajmuje aktorka?

Reklama

Katarzyna Cichopek po zwolnieniu z TVP nie narzeka na finanse

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski byli jedną z ulubionych par prowadzących "Pytanie na śniadanie". Widzowie sądzili, że sympatyczny duet mimo zmian w Telewizji Polskiej nadal zostanie w śniadaniówce, jednak okazało się inaczej. Teraz to nowi prowadzący walczą o uwagę widzów Dwójki, a tymczasem Katarzyna Cichopek ostatnio wybrała się na krótki wyjazd z dziećmi i bliskimi, aby odpocząć i nie ukrywa, że cieszy się chwilą.

Tu i teraz. Jest mi dobrze. Jestem z dziećmi, rodziną i przyjaciółmi nad Oceanem Indyjskim. Cieszę się chwilą pisała na Instagramie Katarzyna Cichopek

Facebook Katarzyna Cichopek Facebook Katarzyna Cichopek

Zobacz także: Wiadomo z kim Marcin Hakiel zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami". To znana celebrytka

Do tej pory gwiazda "M jak miłość" jeszcze nie zdradziła nic na temat jej dalszych planów zawodowych, ale "Super Express" donosi, że Katarzyna Cichopek nie musi narzekać na finanse. Wszystko dzięki mediom społecznościowym. Jak wiadomo, aktorka jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie nieustannie prezentuje kolejne stylizacje i pokazuje, jak dbać o siebie w domowym zaciszu. Katarzyna Cichopek nie może narzekać na brak współprac i według se.pl za jeden post sponsorowany otrzymuje od 5 do nawet 10 tys. zł. Obserwatorzy doskonale wiedzą, że na Instagramie aktorki pojawia się naprawdę dużo współprac, co daje całkiem okrągłą sumę.

Za jeden sponsorowany post na Instagramie gwiazda 'M jak miłość' może dostać od 5 do nawet 10 tys. zł. Patrząc na fakt, że w jednym tygodniu zamieściła kilka, łatwo można obliczyć, że za taką 'pracę' otrzymała zawrotną sumę, sięgającą nawet kilkudziesięciu tys. zł. informuje 'Super Express'

Reklama

Katarzyna Cichopek z pewnością nie będzie się ograniczać do zarabiania na Instagramie. Wiadomo, że aktorka ma też własną markę i gra w serialu "M jak miłość". Na brak zajęć nie może narzekać. Sądzicie, że niebawem zaskoczy nowym projektem?

Zobacz także

Facebook Katarzyna Cichopek