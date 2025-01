Ida Nowakowska jest znaną polską prezenterką telewizyjną, ale i niezwykle utalentowaną tancerką, która jeszcze kilka lat temu robiła karierę w Stanach Zjednoczonych. Była mi.in. solistką Teatru Muzycznego „Roma” w Warszawie i uczestniczyła w pierwszej edycji programu "You Can Dance – Po prostu tańcz" na TVN. Największy rozgłos przyniosło jej prowadzenie "Pytania na śniadanie", z którym niestety musiała pożegnać się pod koniec 2023 roku. Co obecnie się z nią dzieje?

Od zwolnienia z TVP o Idzie Nowakowskiej mówi się coraz mniej

Wskutek roszad, do których doszło w Telewizji Polskiej na przełomie 2023 i 2024 roku, pracę straciło mnóstwo gwiazd. W jednej chwili wymieniono wszystkich prowadzących "Pytania na śniadanie", w tym m.in. Kasię Cichopek, Maćka Kurzajewskiego, Małgorzatę Tomaszewską czy Idę Nowakowską. Po wszystkim tancerkę mogliśmy jeszcze oglądać w "The Voice Kids", które jednak było nagrywane dużo wcześniej.

Od czasu zwolnienia postać Idy stopniowo wyciszała się na szklanym ekranie, a ona sama zaczęła bardziej skupiać się na prowadzeniu mediów społecznościowych i życiu rodzinnym. Ostatnio fani coraz bardziej martwią się o jej przyszłość w show-biznesie. Teraz na jaw wyszły niespodziewane informacje.

Ida Nowakowska nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa

Na Instagramie Ida chętnie relacjonuje swoje życie. Pod ostatnim filmikiem, na którym pojawiła się wraz synkiem, internauci zostawili mnóstwo ciepłych słów. Jedna z fanek postanowiła natomiast wykorzystać okazję, by dopytać tancerkę o jej plany na przyszłość:

Przepięknie pani wygląda, a synek przesłodki! Czy pracuje pani nad nowymi projektami?

Ida zdecydowała się nie trzymać obserwatorki dłużej w niepewności i wreszcie uchylić rąbka tajemnicy. Okazało się, że szykuje coś specjalnego!

Pracuję nad kilkoma międzynarodowymi projektami. Nie mogę się doczekać, aby zdradzić więcej

Co ciekawe, już w kwietniu 2024 roku Ida zdradziła w rozmowie z Plejadą, że w najbliższej przyszłości sporo czasu spędzi w Los Angeles, gdzie przedtem mieszkała. Wspomniała wówczas, że to właśnie z tym miejscem są powiązane jej nowe projekty.

Szczerze mówiąc, ja jestem zawsze w rozjazdach. (...) To prawda, że moje życie się teraz tak podzieliło bardziej na Amerykę - dużo czasu teraz będę spędzać w Los Angeles, w Waszyngtonie, również i w Paryżu, bo tam właśnie mam projekty, więc będę je realizować - ale oczywiście punktem zwrotnym wciąż jest Warszawa, Polska - tu też będę realizować różne rzeczy

Kim jest mąż Idy Nowakowskiej?

Ida Nowakowska jest żoną Jacka Herndona, Amerykanina, którego poznała podczas studiów aktorskich na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Para pobrała się w 2015 roku w Warszawie. Jack Herndon, z wykształcenia aktor, po studiach kontynuował naukę w dziedzinie dyplomacji w Waszyngtonie. Pracował w różnych miejscach na świecie, m.in. w Chinach i Francji. W maju 2021 roku Ida Nowakowska i Jack Herndon powitali na świecie syna, Maksymiliana Marka. Obecnie rodzina mieszka w Polsce, gdzie Ida kontynuuje swoją karierę w mediach, a Jack wspiera ją w życiu prywatnym.

