Co dalej z karierą Hanny Lis po utracie pracy w TVP? Dziennikarka w rozmowie z "Faktem" opowiada o swoich planach. Czy wróci do telewizji? Czy chce zajmować się jeszcze dziennikarstwem politycznym?

Hanna Lis w rozmowie z dziennikiem powiedziała, że ma na razie dość polityki. Po 4 latach bycia w "Panoramie" nie chce zajmować się taką tematyką, zwłaszcza, że bardzo ją niepokoi to co dzieje się w Sejmie:

[...] w tej chwili łapię głęboki oddech. Ostatni rok, skupiony głównie wokół kampanii wyborczej, był naprawdę ciężki. Rozliczano nas z każdej sekundy i dobrze, a dzisiaj czytam, że jestem propagandystką. Na razie chciałabym odetchnąć od polityki i szczerze powiedziawszy, wiadomością dnia, która bardziej mnie zasmuca niż moje osobiste perypetie, to wszczęcie procedury monitorowania praworządności w Polsce przez Komisję Europejską. Tego jeszcze nie było, to jest absolutny precedens. I dlatego mogę powiedzieć, że Viktor Orbán przy Jarosławie Kaczyńskim to dyletant. I to jest wiadomość dnia, a nie informacja, że zostałam zwolniona.