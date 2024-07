Zwolniona z TVP Hanna Lis za pośrednictwem Twittera pożegnała się z widzami TVP. Po czterech latach pracy w "Panoramie" nowy szef serwisu informacyjnego podziękował dziennikarce za współpracę. Dziennikarka zdradza kulisy rozstania z „Panoramą” w rozmowie z natemat.pl:

Nie poczułam zaskoczenia​, s​podziewałam się tego od dłuższego czasu. Paradoksalnie, to moi koledzy z redakcji byli zaskoczeni. Dziwię się, że to nie nastąpiło w piątek i łaskawie pozwolono mi jeszcze poprowadzić programy - powiedziała dla natemat.pl - Rozmowa o zwolnieniu wyglądała tak, że nowy dyrektor powiedział mi, że... to nic osobistego. Stwierdził, że oni będą na nowo budować wizerunek TVP i "odzyskiwać wiarygodność programów informacyjnych", a ja się w te plany nie wpisuję. Zdziwiłam się, że nie miał przygotowanej podkładki. Na przykład, oskarżenia, że "manipulowałam" lub "promowałam" ​obecną ​opozycję.