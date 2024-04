4 kwietnia do mediów trafiła informacja o śmierci Stanisławy Ryster. Nie wszyscy wiedzą, że prezenterka przed śmiercią opowiedziała o szczegółach dotyczących pracy w Telewizji Polskiej. Okazuje się, że jej pożegnanie z TVP nie przebiegło w pokojowej atmosferze. Legenda i prowadząca program "Wielka gra" nie gryzła się w język. Jak wiele zdradziła? Sami zobaczcie!

Stanisława Ryster szczerze o TVP

Nie da się ukryć, że głosy dotyczące Telewizji Polskiej wciąż nie cichną. Wszystko przez istną rewolucję, której jesteśmy świadkami. Ostatnio stacja zdecydowała się na masowe zwolnienia, podczas których ucierpiały wielkie nazwiska, związane z telewizją Polską od lat - na tej liście znalazł się m.in. popularny śniadaniowy duet - Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski.

Teraz na światło dzienne wychodzą inne, niepokojące fakty - jak się okazuje, do roszad i niesnasek dochodziło w TVP o wiele wcześniej - czy to znaczy, że "historia lubi się powtarzać"? Doświadczyła ich również Stanisława Ryster, o śmierci której dowiedzieliśmy się 4 kwietnia. Jak się okazuje, prezenterka przed odejściem zdradziła szczegóły,dotyczące TVP.

Pomimo faktu, że początkowo to nie Stanisława Ryster była prowadzącą program "Wielka gra", to właśnie ona jest z nim kojarzona. Jej poprzednikami byli Ryszard Serafinowicz, Joanna Rostocka i Janusz Budzyński. Jednak to gwiazda z formatem związana była ponad 30 lat. Pracę zaczęła w 1975 roku, ostatecznie pożegnała się z nią 2006 roku. Nie tak jednak wyobrażała sobie pożegnanie po latach pracy dla TVP. Okazuje się, że przed śmiercią gwiazda ujawniła szczegóły, dotyczące tego zwolnienia.

Okazuje się, że gwiazda o swoim zwolnieniu dowiedziała się z... gazet! Wyznała to w rozmowie z gazetą “Wysokie Obcasy”:

Nikt nie powiedział: Taka nasza decyzja wyznała.

W rozmowie z “Faktem” z kolei użyła nieco mocniejszych słów:

Zrobili mi świństwo, bo ukrywali w tajemnicy do ostatniej chwili, że zdejmują z anteny Wielką grę. Dowiedziałam się o tym z porannej prasy. To był szczyt chamstwa skwitowała.

Teraz jednak Telewizja Polska opublikowała poruszający wpis upamiętniający i żegnający Stanisławę Ryster. Nie da się ukryć, że gwiazda na zawsze zapisze się w historii stacji. Spodziewaliście się, że gwiazda zostanie tak potraktowana?

