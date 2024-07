Hanna Lis przeszła na dietę pudełkową 1000 kalorii! Jak napisała na swoim Twitterze - musiała to zrobić, bo "się szalało, się pocierpi". Gwiazda postawiła na opcję wyżywienia całodziennego, co oznacza, że dana firma przesyła jej posiłki na cały dzień. Tygodniowy koszt takiej diety to około 400 złotych. A może Hanna Lis otrzymała ją w barterze w zamian za promocję marki?

Kilkanaście miesięcy temu było głośno o tym, że to Tomasz Lis pokazywał na swoim serwisie Natemat.pl napój izotoniczny i hotelową siłownię jako „lokowanie produktu” w tekście swego autorstwa na temat przygotowań do maratonu. Środowisko dziennikarskie skrytykowało wtedy dziennikarza, zarzucając mu brak znajomości etyki dziennikarskiej. Czy podobnie będzie z Hanną? Wydaje nam się, że w sytuacji, kiedy z dnia na dzień została zwolniona z TVP, gwiazda nie powinna mieć sobie nic do zarzucenia. Plotkuje się również, że Hanna Lis poprowadzi program o charakterze life-stylowym. Zatem znajomość trendów w odżywianiu wydaje się konieczna!

