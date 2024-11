Tomasz Wolny zniknął z TVP. Dzisiaj ma już nową pracę

Widzowie specjalnego odcinka programu Kanału Zero mogli zobaczyć dzisiaj, tj. 12 listopada debiut Tomasza Wolnego. W formacie, który pojawił się o godzinie 14:00, prezenter opowiadał o tym, jak rozpoczynały się kariery znanych osób. Wygląda na to, że po nagłym zniknięciu z Telewizji Polskiej dziennikarz nalazł już nowe miejsce, w którym będzie się rozwijał. To kolejna gwiazda TVP, która dołączyła do projektu Krzysztofa Stanowskiego. Wolny przypomniał o swoim zwolnieniu.

Tomasz Wolny dołączył do Kanału Zero

W listopadzie Tomasz Wolny ponownie przywitał się z widzami. Tym razem nadaje do oglądających Kanał Zero. Dziennikarz przypomniał, że nie był przygotowany na zwolnienie z Telewizji Polskiej. Wiadomość o rozstaniu z TVP zaskoczyła go, gdy wrócił do kraju z rodzinnych wakacji. Nie ukrywał, że było to dla niego „twarde lądowanie”.

Lądujemy w nieco innej Polsce. Zawodowo dla mnie to (przyp. red. – było) dość twarde lądowanie. Ale nie od dziś wiadomo, że gdy ktoś zamyka przed tobą drzwi, to trzeba się otworzyć na nowe opcje – przekazał.

Do grudnia 2023 roku Tomasz Wolny pracował jako współprowadzący „Pytania na śniadanie”. Wcześniej aż przez sześć lat był gospodarzem koncertu dla powstańców „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”. Oprócz tego pojawiał się także m.in. w „Panoramie”.

Zwolnienie z TVP wywołało wiele emocji. Tomasz Wolny opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym zarzucił nowej dyrekcji brak klasy i nieodpowiednie obchodzenie się z pracownikami stacji. We wpisie padło sporo gorzkich słów.

Nowemu szefostwu zabrakło klasy i odwagi, by przekazać to osobiście, ale w rozmowach z moimi koleżankami i kolegami, jedyny zarzut, jaki podniesiono to kwestia mojej wiary. Nawet nie ma sensu tego komentować – napisał w mediach społecznościowych.

Zmiany w telewizji

Choć od rewolucji w TVP minęło już sporo czasu, to mediach wciąż dochodzi do zmian. Z pracą żegnają się największe gwiazdy. Na początku listopada dowiedzieliśmy się, że Agnieszka Cegielska odchodzi z TVN po 20 latach. Jedna z najpopularniejszych pogodynek w Polsce kończy karierę w telewizji.

W ostatnim czasie ujawniono też, że Jarosław Kulczycki odchodzi z TVP. Już niedługo prezenter rozstanie się z Telewizją Polską, choć niedawno wrócił do pracy. Warto przypomnieć, że ponownie pojawił się w stacji pod koniec ubiegłego roku.

Na tym zamieszaniu z pewnością korzysta Krzysztof Stanowski, właściciel Kanału Zero. Do jego projektu w ostatnim czasie dołączyli Maria Stepan (dawna pracowniczka „Wiadomości” i TVP Info), a także Arleta Bojke, Izabella Krzan i Tomasz Kammel. A ostatnio również Tomasz Wolny.

Będąc wolnym zawodnikiem, dołączam do świetnego zespołu, zainspirowany, z pokorą, z otwartą głową, z pomysłami - bo jest kilka rzeczy do zrobienia – z sercem i oczywiście z sensem – zapowiedział dziennikarz.

