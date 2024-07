Nieco ponad rok temu agencje fotograficzne obiegły zdjęcia Mai Frykowskiej z czerwonego dywanu w Cannes. Wszyscy zastanawiali się, co gwiazda "Big Brothera" robi na największej imprezie filmowej w Europie. Szybko okazało się, że Maja promowała we Francji najnowszy film ze swoim udziałem. Przypomnijmy: Maja Frykowska zagrała główną rolę w filmie "Ostatni klaps"! Mamy trailer

Reklama

Obraz "Ostatni Klaps" miał trafić wkrótce do kin, ale tak się ostatecznie nie stało. W międzyczasie Frykowska wycofała się z show-biznesu, wyszła za mąż, a do sieci trafiło niedawno jej drugie już świadectwo wiary. Zobacz: Maja Frykowska przerywa milczenie ze łzami w oczach: Mam dosyć tego życia

A co z losami filmu? Okazuje się, że "Ostatni Klaps" został już ukończony i był gotowy, aby trafić do kin. O kulisach takich decyzji opowiedział w najnowszym wywiadzie Piotr Zelt. Aktor również wystąpił w produkcji i liczy na to, że sprawa będzie miała swój szczęśliwy finał.



Film jest nakręcony, skończony, z tego, co wiem, padł już ostatni klaps. Nie wiadomo jednak, jakie są losy tego filmu, na kiedy jest przewidziana premiera, czy w ogóle jest przewidziana, co się dzieje z postprodukcją. Rozwlekło się to w czasie i przyczyną – jak zwykle, kiedy nie wiadomo o co chodzi – są pieniądze, tak sądzę. Były pewne zawirowania, ale wiem, że to zmierza do szczęśliwego finału i być może ten film się ukaże - wyznał w rozmowie z www.lifestyle.newseria.pl Zelt.

Chcielibyście zobaczyć "Ostatniego Klapsa"? Poniżej trailer.

Zobacz: Maja Frykowska wyszła za mąż! Znamy szczegóły

Zobacz także

Reklama

Maja Frykowska podczas Festiwalu w Cannes 2013: