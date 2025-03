W sobotnim wydaniu "Halo tu Polsat" na kanapie zasiadły gwiazdy filmu "Poranek kojota". Poprzez wideorozmowę prowadzącym udało się również porozmawiać z Karoliną Rosińską, która jak się okazało, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. W programie wyjawiła, dlaczego zdecydowała się porzucić karierę aktorską, a także, jak właściwie zaczęła się jej przygoda z filmem.

Karolina Rosińska to aktorka, która zdobyła popularność dzięki występom w polskich filmach i serialach. Jedną z jej najbardziej znanych ról była postać Noemi w kultowej komedii "Poranek kojota". W latach 90. i na początku XXI wieku Rosińska była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w polskim kinie. Występowała również w takich produkcjach jak "Uprowadzenie Agaty" oraz "Sztos".

Niespodziewanie, mimo rozkwitającej kariery, aktorka zniknęła z mediów na długie lata. Jej nieobecność wzbudziła wiele spekulacji wśród fanów i dziennikarzy.

Po sukcesach na dużym ekranie Karolina Rosińska zdecydowała się zakończyć karierę aktorską i wyjechać z Polski. Przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozpoczęła nowe życie z dala od blasku fleszy. Dziś Karolina Rosińska mieszka na stałe w USA od przeszło 30 lat i pracuje w handlu nieruchomościami. W "Halo tu Polsat" przyznała, że jej przygoda z aktorstwem zaczęła się przypadkowo, a ona sama nigdy nie marzyła o byciu gwiazdą.