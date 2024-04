Książę William wrócił już do swoich obowiązków służbowych po tym, jak księżna Kate poinformowała o swojej walce z rakiem. Tym razem przyszły następca tronu dołączył do wolontariuszy i nie tylko przygotowywał wspólnie z kucharzami posiłki dla potrzebujących, ale ostatecznie sam wsiadł też do furgonetki, aby je dostarczyć. W takiej roli jeszcze nie widzieliśmy księcia Williama!

Książę William nagle musiał pojawić się w nieoczekiwanej roli

Książę William nie tylko pojawia się na oficjalnych wydarzeniach państwowych czy wygłasza przemowy, ale bierze też czynny udział w akcjach na rzecz potrzebujących. Ostatnio świat obiegły zdjęcia, na których widać, jak książę William nosi skrzynki z produktami spożywczymi, gotuje i uwaga... dostarcza przygotowane wcześniej posiłki, pomagając wolontariuszom. Na oficjalnym koncie księcia i księżnej Walii na Instagramie pojawiło się nagranie z Williamem w roli głównej, który w odblaskowej kamizelce i z uśmiechem na twarzy pomaga wolontariuszom i wsiada do furgonetki, aby dostarczyć świeżo przygotowane posiłki potrzebującym organizacjom.

Na koniec spotkania, jak informuje "Daily Mail" książę miał zostać poproszony, aby po pracy z zespołem Surplus to Supper „zaopiekował się” księżną Walii. Piękny i wymowny gest!

Wolontariusze wydawali się zachwyceni obecnością księcia, a jeden z nich zwrócił się do niego i powiedział wprost: „Witamy na pokładzie!”. Wszyscy byli pod wrażeniem, że następca tronu rzucił się w wir pracy i chętnie pomagał na każdym etapie przygotowań.

Książę William podczas przygotowania ogromnej ilości chilli con carne wydawał się być bardzo skupiony, szczególnie kiedy siekał seler. Oczywiście podczas pracy nie zabrakło rozmów z wolontariuszami, którzy pilnie przyglądali się pracy księcia.

