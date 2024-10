Adrianna i Michał Tyszka to uwielbiana przez widzów "Rolnik szuka żony" para. Ostatnio jednak na próżno było szukać nowych zdjęć tej dwójki i informacji na ich temat w mediach społecznościowych, co zaczęło mocno niepokoić fanów. Wśród internautów zaczęły się rodzić plotki i niepokojące domysły, ale teraz w końcu wszystko stało się jasne. Już wiadomo, co tak naprawdę dzieje się u Ady i Michała! Żona rolnika właśnie wszystko zdradziła na swoim InstaStories.

"Rolnik szuka żony": Co słychać u Adrianny i Michała?

Adrianna i Michał poznali się w 9. edycji programu "Rolnik szuka żony". Para szybko się sobie spodobała i już w finale miłosnego show TVP1 zaręczyła się. Niedługo potem dotarły do nas wieści o planach ślubnych zakochanych. Ada i Michał z "Rolnik szuka żony" pobrali się w lipcu 2023 roku i od tamtej pory niezbyt często odzywają się do fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak wiadomo, w dzisiejszych czasach to właśnie głównie dzięki Instagramowi internauci mogą na bieżąco dowiadywać się, co słychać u ich ulubieńców z telewizji. Nic więc dziwnego, że kiedy od dawna nie widzieli razem Ady i Michała, zrodził się w nich niepokój.

Niemiec/AKPA

Ostatnie wspólne zdjęcie Adrianny i Michała, jakie widnieje na instagramowym profilu żony rolnika, zostało opublikowane 1 stycznia 2024 roku. Od tamtej pory Ada od czasu do czasu odzywała się na InstaStories, jednak nie zdradzała tam zbyt wielu szczegółów ze swojego życia prywatnego. Teraz jednak w końcu zdecydowała się pokazać wspólne zdjęcie z Michałem! Para wygląda na nim na bardzo szczęśliwą, a opis na zdjęciu nie pozostawia wątpliwości, że w ich relacji nadal wszystko układa się wspaniale.

Miłość - napisała na zdjęciu Adrianna

Instagram/Adrianna.tyszka

Nowa fotka opublikowana przez Adriannę na jej InstaStories powinna w końcu uspokoić wszystkich fanów "Rolnik szuka żony". Adriannie i Michałowi życzymy wszystkiego dobrego i mamy nadzieję, że teraz będą częściej pokazywać się razem!

A Wy, lubicie tę parę? Śledzicie losy innych uczestników "Rolnik szuka żony"?

