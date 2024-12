Anna Bardowska zaskoczyła i wzruszyła fanów nowym nagraniem. Anna i Grzegorz Bardowscy podzieli się poruszającym nagraniem:

Internauci nie ukrywają wzruszenia. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Anna i Grzegorz Bardowscy to najpopularniejsza para z "Rolnik szuka żony". Z roku na rok ich miłość jest coraz piękniejsza. Dziś są szczęśliwymi rodzicami Jasia i Liwii, a swoim życiem dzielą się w mediach społecznościowych. Dziś mają szczególną okazję do świętowania, ponieważ ich ukochany synek świętuje swoje urodziny. Ania Bardowska opublikowała wzruszający wpis, w którym napisała o byciu rodzicem.

Anna Bardowska podzieliła się także wzruszającym filmikiem, który jest zbiorem nagrań z różnych etapów życia małego Jasia. Oglądając te nagrane wspomnienia trudno się nie wzruszyć. Fani Anny i Grzegorza Bardowskich z "Rolnik szuka żony" ruszyli z życzeniami dla małego solenizanta:

Jaki już duży chłopak z Jasia! Dużo zdrówka, radości, słodkości i przede wszystkim spełniania małych oraz większych marzeń. Miłość ma dookoła siebie. Niech to trwa

My również dołączamy się do serdecznych życzeń dla Jasia!

Ten rok był trudny dla całej rodziny. Kilka miesięcy temu rodzinny dom Bardowskich został zalany przez powódź. Mieszkała w nim babcia rolniczki. Bardowscy bardzo angażowali się w pomoc nie tylko dla najbliższych ale również innym mieszańcom dotkniętym przez bezlitosny żywioł wielkiej wody. Anna Bardowska relacjonuje jak ma się odbudowywanie ukochanego domu babci.

Jest nowy piec, są nowe okna, to oznacza, że się dzieje

Ania Bardowska nie ukrywa, że marzy jej się, by babcia mogła wrócić już do swojego miejsca na święta Bożego Narodzenia. Fani trzymają kciuki za koniec remontu: