Andziaks i Luka regularnie pojawiają się na branżowych eventach, a ich stylizacje niezmiennie przyciągają uwagę fanów i fotografów. Nie inaczej było tym razem – para zapozowała na czerwonym dywanie, a Luka opublikował w sieci zdjęcie, które natychmiast przyciągnęło uwagę internautów. Już na pierwszy rzut oka można było zauważyć, że coś się zmieniło. Ich wygląd wywołał poruszenie. Internauci przecierali oczy ze zdumienia.

Nowe oblicze Andziaks i Luki. Internauci przecierają oczy ze zdumienia

Andziaks i Luka od lat dzielą się swoim życiem w sieci, a ich ślub sprzed blisko trzech lat do dziś uchodzi za jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń w świecie polskich influencerów. Od tamtej pory para nie zwalnia tempa - niedawno przeprowadzili się do wymarzonego domu, który zachwycił fanów wystrojem i przestrzenią. Tym razem jednak to nie wnętrza, a ich "nowy" wizerunek podbił internet.

Na zdjęciu z eventu, które Luka opublikował na swoim Instagramie, widać nie tylko jego i Angelikę, ale również ich przyjaciół - Anię i Majkela. Już na pierwszy rzut oka coś wydaje się podejrzane - wszyscy prezentują się w dość nietypowych fryzurach, jakby ktoś majstrował przy ich wizerunku.

Andziaks, dotąd wierna blond fryzurze, "zaprezentowała się" w ciemnych, falowanych włosach, które całkowicie odmieniły jej wygląd. Luka zaskoczył długimi pasmami i stylizacją przypominającą bohatera włoskiego kina. Jak wiadomo, youtuber od jakiegoś czasu lubi bawić się sztuczną inteligencją i wszystko wskazuje na to, że tym razem również skorzystał z jej możliwości.

"Andzia wygląda jak bogini!". Fani zachwyceni "nowymi" włosami youtuberki

Pod postem Luki natychmiast zaroiło się od komentarzy. Fani nie kryli emocji, a wiele osób zwróciło uwagę na to, że "nowe" włosy pasują Andziaks idealnie.

Andzia wygląda jak bogini

Ej ale Angelika TOP ciemne włosy - zachwycają się fani.

Nie zabrakło również zabawnych porównań. "Ooo nie wiedziałem, że ABBA wraca do koncertowania" – zażartował chłopak Marysi Jeleniewskiej, nawiązując do całej czwórki. Niektórzy byli wręcz zaskoczeni, jak dobrze wszystkim pasowały nowe fryzury.

Najgorsze jest to, że im te fryzury naprawdę pasują! - napisał jeden z fanów, nie kryjąc rozbawienia.

A Wy, co sądzicie o tej "metamorfozie"?

