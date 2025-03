"Nie mieszczę w sobie tego, co się stało". Szelągowska poruszona śmiercią Oli z "MasterChef Nastolatki"

Dorota Szelągowska, jurorka w programie "MasterChef Nastolatki", nie pozostała obojętna na informację o śmierci nastoletniej Oli, uczestniczki show. W mediach społecznościowych opublikowała wpis, który naprawdę chwyta za serce. Wzruszające, jak zwróciła się do zmarłej 17-latki... Łzy same cisną się do oczu na widok tych słów.