Caroline Derpienski już kolejny raz została zaproszona na Festiwal Filmowy w Cannes. Dla celebrytki jest to zapewne duże wyróżnienie, ponieważ przebywają tam takie gwiazdy jak np. Naomi Campbell. Teraz Caroline zaskoczyła wszystkich i postanowiła pochwalić się zdjęciem z tajemniczym mężczyzną. Okazuje się, że to 85-letni znany, amerykański aktor!

Caroline Derpienski wypoczywa obecne w luksusowym hotelu nad Lazurowym Wybrzeżem. Celebrytka pokazała się na czerwonym dywanie w spektakularnej sukni z kryształkami i piórami. Teraz po zakończonej premierze filmu "Furiosa: Saga Mad Max" Derpienski postanowiła pokazać w sieci, jak spędza poranek we Francji. Okazuje się, że celebrytka zjadła śniadanie, a u jej boku znalazł się wybitny aktor - Jon Voight, który jednocześnie jest ojcem Angeliny Jolie! Warto wspomnieć, że amerykański aktor ma 85 lat, czyli jest starszy od Caroline o około 60 lat.

Kilka miesięcy temu Caroline Derpienski przyznała, że kocha starszych mężczyzn i jest to powód, dla którego nigdy nie pokaże swojego ukochanego: