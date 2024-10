Klaudia i Valentyn to jedna z najbardziej lubianych par, którą widzowie poznali dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Po zakończeniu przygody w miłosnym show TVP, zakochani zaczęli dzielić się swoim życiem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dzięki temu fani pary mogli na bieżąco wiedzieć, co się u nich dzieje. Ostatnio jednak internauci zauważyli, że Klaudia i Valentyn nie pokazują się razem, co zrodziło wśród nich niepokój. Teraz jednak w końcu wszystko stało się jasne!

"Rolnik szuka żony": Co słychać u Klaudii i Valentyna?

Klaudia była uczestniczką 9. edycji "Rolnik szuka żony", która była emitowana w TVP w 2022 roku. To właśnie dzięki udziałowi w miłosnym show telewizyjnej Jedynki, poznała Valentyna, z którym połączyło ją piękne uczucie. Klaudia i Valentyn podbili serca fanów "Rolnika", którzy do dziś chętnie śledzą ich losy. Zarówno rolniczka, jak i jej ukochany prowadzą instagramowe profile, na których od czasu do czasu dzielą się z fanami nowymi zdjęciami. Pod koniec ubiegłego roku media obiegła radosna nowina o zaręczynach Klaudii i Valentyna z "Rolnik szuka żony". Po tej wspaniałej wiadomości fani zaczęli z jeszcze większą niecierpliwością wyczekiwać informacji na temat ślubu pary!

Ostatnio jednak obserwatorzy Klaudii i Valentyna zauważyli, że para niezbyt często pokazuje się razem. Ostatnie wspólne zdjęcie tej dwójki pojawiło się na Instagramie rolniczki w sierpniu br. Z tego też względu wśród fanów zrodziły się plotki i spekulacje. Niektórzy nawet zaczęli się obawiać, że Klaudia i Valentyn rozstali się! Na szczęście nowe zdjęcie, które właśnie pojawiło się na InstaStories rolniczki zdaje się w końcu rozwiać te wątpliwości.

Klaudia pokazała bowiem zdjęcie, na którym pozuje ze swoim ukochanym pieskiem, Marshallem. Fotka została jednak opatrzona podpisem, który jednoznacznie wskazuje, że Klaudia i Valentyn dalej są parą, ponieważ to właśnie ukochany rolniczki jest autorem jej najnowszego zdjęcia z czworonożnym pupilem.

Valentyn ,,o, spójrz na mnie, zrobię Ci ładne zdjęcie z Marshallem'' - czytamy w opisie na zdjęciu opublikowanym przez Klaudię

Wszystko wskazuje więc na to, że w relacji Klaudii i Valentyna wszystko nadal układa się wspaniale! Mamy nadzieję, że wkrótce para pochwali się jakimś nowym, wspólnym zdjęciem, aby ostatecznie rozwiać wszelkie wątpliwości wśród fanów.

