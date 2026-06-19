Premierowy odcinek "Farmy Bagiego" pojawił się w poniedziałek 15 czerwca na oficjalnym kanale YouTube Mikołaja Bagińskiego i szybko przyciągnął widzów. Już we wtorek po południu licznik odtworzeń przekroczył 310 tysięcy. Chwilę później nastąpił zwrot akcji. Materiał stał się prywatny, a zapowiadany kolejny epizod nie został opublikowany. W środę influencer poinformował w mediach społecznościowych, że wstrzymuje publikację i prowadzi rozmowy o dalszej emisji. Głos w sprawie zabrał też rzecznik Telewizji Polsat.

"Farma Bagiego" zniknęła tuż po emisji. Są wieści z Polsatu

"Farma Bagiego", wyprodukowane przez Mikołaja Bagińskiego reality-show z influencerami zmagającymi się z wyzwaniami w realiach gospodarskich, szybko zyskała dużą popularność już tuż po premierze. Niestety pierwszy odcinek programu szybko zniknął z publicznego dostępu. Jak nieoficjalnie podają media, powodem miały być zastrzeżenia ws. praw autorskich programu znanego polskiego publiczności z Polsatu. Według ustaleń chodzi o działania licencjodawcy.

Portal Wirtualne Media zdobył nieoficjalny komentarz od pracownika Polsatu, który przekazał informację o niezadowoleniu stacji z ruchu Bagińskiego, przyznając, że telewizja nie była świadoma emisji nowego reality-show influencera.

Nie jesteśmy zadowoleni z tej sytuacji. Bagi zrobił to za naszymi plecami, to nie jest fair przekazał pracownik Polsatu.

Jednocześnie w mediach pojawił się też oficjalny komentarz rzecznika Telewizji Polsat ws. afery wokół "Farmy Bagiego".

Oficjalny komentarz Telewizji Polsat ws. afery z "Farmą Bagiego"

Komentarza ws. "Farmy Bagiego" dla portalu Wirtualne Media udzielił również rzecznik Telewizji Polsat Tomasz Matwiejczuk. Nie zdradzając wielu szczegółów, zaznaczył, że to nie Telewizja Polsat jest w posiadaniu praw autorskich do programu "Farma".

Na razie mogę napisać tylko tyle w tej sprawie, że Telewizja Polsat nie jest właścicielem praw do formatu 'Farma' przekazał rzecznik Telewizji Polsat.

Mimo upływu kolejnych dni, ostatnim głosem Bagiego w tej sprawie pozostaje komentarz napisany dla grupy fanów na kanale nadawczym na Instagramie. Po zdjęciu "Farmy Bagiego" z YouTube influencer poinformował o prowadzeniu rozmów w związku z kontynuowaniem projektu, nie kryjąc nadziei na ich pozytywny efekt.

Widzowie, premiera dzisiejszego odcinka zostaje tymczasowo wstrzymana. Prowadzę obecnie rozmowy dotyczące dalszej emisji mojego programu. Mam wielką nadzieję, że wrócę jak najszybciej z dobrymi wieściami. Nie muszę wam mówić, jak ważny jest to dla mnie projekt i jak marzyłem, aby go zrealizować. Dziękuję za wszystkie wiadomości wsparcia od wczoraj. Dokładam wszelkich starań, aby jak najszybciej wrócić do dalszych publikacji napisał Bagi po zniknięciu pierwszego odcinka 'Farmy Bagiego'.

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