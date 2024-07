Już dawno finałowi Top Model nie towarzyszyły takie emocje. Zwycięstwo Osi Ugonoh zostało pozytywnie przyjęte przez internautów, a krytycy twierdzą, że wygrana ciemnoskórej modelki w takim formacie telewizyjnym to dobra wiadomość dla wszystkich, którzy martwili się o poziom tolerancji w naszym społeczeństwie. Przypomnijmy: Korwin była jurorką w dwóch edycjach Top Model. Na wygraną Osi zareagowała emocjonalnie

AfterParty.pl odwiedziło studio TVN z kamerą i udało nam się porozmawiać z finalistami programu tuż po ogłoszeniu wyników. Oczywiście najwięcej zainteresowania wzbudzała zwyciężczyni - Osi wydawała się nieco przytłoczona zarówno samym werdyktem, jak i tłumem fanów, którzy chcieli zdjęcie i autograf z nową Top Model. W rozmowie z AfterParty.pl Osi wyznała, że nawet po ogłoszeniu wyników nie mogła uwierzyć w swoje zwycięstwo i na okładce Glamour widziała Michała Baryzę.



Szczerze to wierzyłam w siebie, wierzyłam, że jest taka szansa na wygraną. Myślałam, że będzie pomiędzy mną a Baryzą, ale w ostatniej chwili już nie wiedziałam, kto wygra - jak już zobaczyłam okładkę to nawet myślałam, że to zdjęcie Baryzy, więc zajęło mi parę sekund, żeby to do mnie doszło, że będę na okładce Glamour - wyznała nam na gorąco Osi.

Z wygranej Osi cieszyła się Joanna Krupa. Prowadząca Top Model przyznała, że to pierwsza taka edycja programu, gdzie poziom w finale był tak wyrównany.



Jestem bardzo szczęśliwa, nawet nie zaskoczona. Bo Osi jest niesamowita, ale nie wiedziałam, że Polska jest gotowa na właśnie ciemnoskórą modelkę. Ja się aż popłakałam z emocji, bo dla mnie to był surprise. Bardzo się cieszę, że to ona wygrała. To jest taki pierwszy sezon, w którym cała trójka ma szanse pracować - cieszy się Krupa.

Rywal Osi z finału, Michał Baryza, nie ukrywał, że bardzo chciał trafić do niego właśnie z nią, z uwagi na łączącą ich przyjaźń. Nie ubolewa jednak nad przegraną i wierzy, że również osiągnie sukces.



To były wielkie emocje, bardzo się cieszę, że trafiłem do finału i do tej dwójki. Jestem bardzo szczęśliwy, że Osi wygrała, trzymaliśmy się razem i cieszę się, że akurat ktoś z naszej dwójki wygrał. Osi jest wspaniałą osoba i wiem, że zrobi wielką karierę, ale wiem, że i ja zrobię wielką karierę. Będę o to walczył, żeby stanąć na jak najwyższym szczeblu i pokazać się na najlepszych wybiegach - zapewnia w rozmowie z AfterParty.pl Michał.

Marta Sędzicka również jest przekonana, że na jej koleżankę czeka w naszym kraju duża kariera.

Osi na pewno będzie błyszczeć w Polsce, bo chyba tylko jedną ciemnoskórą modelkę widziałam u nas, więc myślę, że w Polsce ma karierę gwarantowaną - oceniła w rozmowie z nami Marta.

A wy komu z nich wróżycie największą karierę?

